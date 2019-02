Challenger Bangkok 1A: Il Tabellone Principale. Gianluca Mager testa di serie n.10

Challenger Bangkok 1A CH | Cemento | $54.160 – Parte Alta

(1) Gunneswaran, Prajnesh vs Bye

(ITF) Yevseyev, Denis vs Qualifier

Banes, Maverick vs Oliveira, Goncalo

Bye vs (16) Kwon, Soonwoo

(9) Soeda, Go vs Bye

(ITF) Roca Batalla, Oriol vs (ITF) Perez Sanz, David

de Bakker, Thiemo vs (WC) Tipsarevic, Janko

Bye vs (6) Nedovyesov, Aleksandr

(3) Laaksonen, Henri vs Bye

Statham, Rubin vs (ITF) Kuzmanov, Dimitar

Yang, Tsung-Hua vs Myneni, Saketh

Bye vs (15) Duckworth, James

(10) Mager, Gianluca vs Bye

Chung, Yunseong vs Cachin, Pedro

Mukund, Sasi Kumar vs King, Kevin

Bye vs (8) Zhang, Ze

Challenger Bangkok 1A CH | Cemento | $54.160 – Parte Bassa

(5) Moriya, Hiroki vs Bye

Elias, Gastao vs Qualifier

Robert, Stephane vs (WC) Isaro, Pruchya

Bye vs (12) Troicki, Viktor

(14) Davidovich Fokina, Alejandro vs Bye

Lee, Duckhee vs (WC) Chanta, Thanapet

(WC) Kovapitukted, Palaphoom vs Wu, Di

Bye vs (4) Sugita, Yuichi

(7) Kamke, Tobias vs Bye

(WC) Trongcharoenchaikul, Wishaya vs Li, Zhe

Purcell, Max vs Uchida, Kaichi

Bye vs (11) Polmans, Marc

(13) Sela, Dudi vs Bye

Hernandez-Fernandez, Jose vs Couacaud, Enzo

Lopez Perez, Enrique vs Aragone, JC

Bye vs (2) Ito, Tatsuma