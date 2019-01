Challenger Koblenz: LIVE i risultati con il dettagliato dei Quarti di Finale. Gianluca Mager in semifinale (VIDEO)

Gianluca Mager è in semifinale nel torneo challenger di Koblenz.

Nei quarti il 24enne sanremese, numero 275 del ranking mondiale, ha superato il russo Alexey Vatutin, numero 175 Atp e terzo favorito del tabellone, ritiratosi sul punteggio di 75 4-2 in favore del tennista ligure.

Prossimo avversario per Mager l’olandese Tallon Griekspoor, numero 233 Atp.

Challenger Koblenz CH | Indoor | e46.600 – Quarti di Finale

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [14] Tallon Griekspoor vs Kaichi Uchida



2. Carlos Taberner vs Pavel Kotov (non prima ore: 14:00)



3. [3] Alexey Vatutin vs Gianluca Mager (non prima ore: 16:00)



4. [7] Mikael Ymer vs Roberto Ortega-Olmedo (non prima ore: 18:00)



Court 1 – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 15:30)

1. [WC] Marek Gengel / Johannes Haerteis vs Zdenek Kolar / Adam Pavlasek



2. [3] Fabricio Neis / Purav Raja vs [Alt] Thiemo de Bakker / Mark Vervoort (non prima ore: 17:00)