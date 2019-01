Australian Open: L’ultima di Andy Murray? Bene Roger Federer (VIDEO)

La carriera di Andy Murray potrebbe essersi conclusa al primo turno degli Australian Open 2019. Nel match d’esordio del torneo di Melbourne il campione scozzese ha lottato, riuscendo a tornare in parità dopo aver perso i primi due set, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi alla costanza messa in campo da Roberto Bautista Agut, uno dei tennisti più in forma del momento. Lo spagnolo si è imposto con i parziali di 6-4 6-4 6-7 (5/7) 6-7 (4/7) 6-2 al termine di una battaglia durata più di quattro ore.

Venerdì in conferenza stampa Murray aveva annunciato che il suo ritiro, a causa degli ormai cronici dolori all’anca, sarebbe avvenuto nel 2019. Il sogno del 31enne è di poter stringere i denti e di arrivare fino Wimbledon ma, come ha ammesso in lacrime tre giorni fa, non è per nulla scontato che torni ancora in campo dopo la partita giocata oggi e conclusasi con la standing ovation di tutta la Melbourne Arena.

Se la condizione psicofisica resterà questa, Roger Federer anche quest’anno farà strada agli Australian Open.

Lo svizzero ha iniziato la difesa del titolo a Melbourne con una vittoria molto convincente su Denis Istomin (101), ma al di là del punteggio di 6-3 6-4 6-4, a lasciar ben sperare è stata la prestazione ispirata messa in campo dal campione di Basilea.

Ad immagine dello strepitoso recupero del quarto game, il rossocrociato è sembrato da subito in palla e in controllo del match. L’uzbeko ci ha provato fino alla fine a sovvertire il pronostico e mettere in difficoltà Federer, che in verità ha rischiato un po’ solo all’inizio del terzo set prima di allungare e chiudere i conti in 1h57′ di gioco. Il suo prossimo avversario sarà il britannico Daniel Evans (189), che dopo aver passato le qualificazioni ha vinto 7-5 6-1 7-6 (10/8) contro il giapponese Tatsuma Ito (150).