Australian Open: Il Tabellone Principale Femminile (comprese le qualificate)

Australian Open: Il Tabellone Principale Femminile. Camila Giorgi è la testa di serie n .27.

Australian Open – Tabellone Principale – Parte Alta

(1) S. Halep vs K. Kanepi

S. Kenin vs (Q) V. Kudermetova

A. Cornet vs L. Arruabarrena

V. Williams vs (25) M. Buzarnescu

(23) C. Suárez Navarro vs (WC) C. Burel

S. Stosur vs D. Yastremska

E. Bouchard vs (WC) S. Peng

T. Maria vs (16) S. Williams

(10) D. Kasatkina vs T. Bacsinszky

(Q) N. Vikhlyantseva vs (Q) V. Lepchenko

J. Konta vs A. Tomljanovic

S. Zheng vs (18) G. Muguruza

(27) C. Giorgi vs D. Jakupovic

(Q) I. Swiatek vs A. Bogdan

M. Brengle vs (Q) M. Doi

(Q) K. Muchova vs (7) Ka. Pliskova

(4) N. Osaka vs M. Linette

T. Zidansek vs D. Gavrilova

L. Siegemund vs V. Azarenka

S. Voegele vs (28) S. Hsieh

(21) Q. Wang vs F. Ferro

Z. Diyas vs A. Krunic

(Q) B. Andreescu vs (WC) W. Osuigwe

M. Barthel vs (13) A. Sevastova

(12) E. Mertens vs A. Schmiedlova

(Q) L. Zhu vs M. Gasparyan

P. Parmentier vs A. Potapova

(WC) D. Aiava vs (17) M. Keys

(26) D. Cibulkova vs S. Zhang

Kr. Pliskova vs A. Blinkova

V. Kuzmova vs K. Kozlova

(Q) V. Golubic vs (6) E. Svitolina

(8) P. Kvitova vs M. Rybarikova
I. Begu vs A. Petkovic
B. Bencic vs K. Siniakova
Y. Putintseva vs (32) B. Strycova

(24) L. Tsurenko vs E. Alexandrova

M. Niculescu vs A. Anisimova

K. Boulter vs E. Makarova

(Q) A. Kalinskaya vs (11) A. Sabalenka

(15) A. Barty vs L. Kumkhum

(WC) E. Perez vs Y. Wang

(Q) A. Sharma vs (WC) P. Hon

M. Sakkari vs (22) J. Ostapenko

(30) M. Sharapova vs (Q) H. Dart

S. Cirstea vs R. Peterson

V. Lapko vs J. Larsson

A. Van Uytvanck vs (3) C. Wozniacki

(5) S. Stephens vs T. Townsend

O. Jabeur vs T. Babos

M. Vondrousova vs E. Rodina

H. Watson vs (31) P. Martic

(20) A. Kontaveit vs S. Sorribes Tormo

K. Flipkens vs A. Sasnovich

M. Puig vs A. Pavlyuchenkova

A. Riske vs (9) K. Bertens

(14) J. Goerges vs D. Collins

(Q) Y. Bonaventure vs S. Vickery

B. Mattek-Sands vs (WC) Z. Hives

(Q) J. Ponchet vs (19) C. Garcia

(29) D. Vekic vs K. Mladenovic

(Q) P. Badosa Gibert vs (WC) K. Birrell

(Q) B. Haddad Maia vs B. Pera

P. Hercog vs (2) A. Kerber