ATP Pune: Doppio. Semifinale amara per Simone Bolelli (VIDEO)

Semifinale di doppio amara per Simone Bolelli nel torneo ATP 250 di Pune.

L’azzurro, in coppia con Ivan Dodig, è stato superato da Bopanna-Sharan, n.1 del seeding con il risultato di 63 36 15-13 al supertiebreak.

Nel supertiebreak la coppia italo-croata ha mancato due palle match sul 9 a 7, e poi dopo aver annullato complessivamente tre palle match, alla quarta cedevano il passo al duo indiano che chiudeva l’inconto per 15 punti a 13.

La partita punto per punto



Another Super Tie-Break win for 🇮🇳's @rohanbopanna and @divijsharan as they beat Ivan Dodig and Simone Bolelli in a nail-biting encounter to enter the #TOM2019 Doubles final!

📹 Here are the highlights from the game.#AdvantagePune #TataOpenMaharashtra #ATP #ATPTour #Tennis pic.twitter.com/5iz6Kw09vB

— Tata Open Maharashtra (@MaharashtraOpen) 4 gennaio 2019