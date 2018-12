Italiane nei tornei ITF, i risultati del 22 dicembre: Claudia Giovine approda in finale

Italiane nei tornei ITF, i risultati del 22 dicembre

Claudia Giovine centra la seconda finale consecutiva in quel di Monastir (Tunisia): la brindisina, classe 1990, ha superato in semifinale la belga Vanlangendonck col punteggio di 6-2 6-1 in un’ora e 2 minuti, strappando il pass per l’ultimo atto della manifestazione.

Nella giornata di domani incontrerà l’americana, numero uno del seeding, Chiara Scholl, vittoriosa per 6-4 6-2 contro Angelica Raggi: Scholl e Giovine tornano ad affrontarsi a sette giorni di distanza dall’ultimo incontro, valido per la finale dello scorso ITF da $15,000 (successo di Giovine con un duplice 6-0).

ITF $15,000 MONASTIR (TUNISIA)

SF – Angelica Raggi (8,ITA) vs Chiara Scholl (1,USA) 4-6 2-6

SF – Claudia Giovine (6,ITA) b. Eliessa Vanlangendonck (4,BEL) 6-2 6-1