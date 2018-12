Australian Open Play-Off Asia/Oceania, torneo femminile: finale tra Peng e Chang

Saranno Shuai Peng, numero uno del seeding, e Kai Chen Chang, proveniente dalle qualificazioni, le giocatrici che si contenderanno, nella prima mattinata italiana di domani, una wild card per il tabellone principale degli Australian Open 2019: la tennista cinese ha superato in semifinale la connazionale Xiaodi You per 6-2 6-2, mentre la portacolori di Taipei ha sconfitto la nipponica Chihiro Muramatsu con un duplice 6-3.

Shuai Peng, attuale numero 182 del ranking mondiale, è reduce dalla vittoria nel WTA125 di Houston. In carriera è stata anche in Top-15 (best ranking al 14° posto nel 2011) ed è stata semifinalista agli Us Open 2014. In stagione ha conquistato solo un titolo a livello professionistico; nel corso della settimana in quel di Zhuhai, prima di superare You in semifinale, ha sconfitto anche Miharu Imanishi ed Abigail Tere-Apisah.

Kai Chen Chang, classe 1991, è al momento fuori dalla Top-400 del ranking (n.442) ma è stata fra le prime 100 nel 2010, quando ha raggiunto la posizione numero 82. In stagione non ha conquistato titoli in singolare; una sola gioia in doppio per la tennista taiwanese, vittoriosa nel $25,000 di Daegu al fianco della connazionale Hsu.

Nel corso della settimana ha battuto Erika Sema al turno decisivo delle qualificazioni, Xinyu Wang per 5-7 6-4 6-1 al primo turno e Su Jeong Jang per 3-6 7-5 7-5 ai quarti di finale, prima appunto di sconfiggere la già citata Muramatsu.

SEMIFINALI

Shuai Peng (1,CHN) b. Xiaodi You (CHN) 6-2 6-2

Kai Chen Chang (Q,TPE) b. Chihiro Muramatsu (Q,JPN) 6-3 6-3