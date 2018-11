Mubadala World Tennis Championship – Abu Dhabi: Rafael Nadal completa la squadra

Il Mubadala World Tennis Championship dovrebbe avere quest’anno diversi big.

Questo torneo di esibizione, in programma dal 27 al 29 dicembre, è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per i grandi giocatori di tennis del circuito ATP, che cercano un preseason competitiva a poche settimane dall’inizio dei grandi tornei.

Quest’anno gli organizzatori hanno annunciato anche la presenza di Novak Djokovic e Rafael Nadal proprio in queste ore.

Gli altri partecipanti saranno Dominic Thiem, Chung, Kevin Anderson e Khachanov..

Nel femminile ci sarà la sfida tra Venus Williams e una giocatrice ancora da confermare.