ITF Junior: Lorenzo Musetti quinto nel Junior Master. Finale in Argentina nel G2 per Eleonora Alvisi che vince in doppio con Asia Serafini. Finale anche per Sofia Rocchetti in G4 in Marocco.

Settimana di tennis giovanile caratterizzata dal Junior Master in programma a Chengdu in Cina con la partecipazione, come settimo qualificato, del nostro Lorenzo Musetti, il più giovane degli otto partecipanti, unico 2002, fra l’altro con Tseng unico 2001 e tutti gli altri, tennisti nati nel 2000. Musetti si è ben comportato chiudendo al quinto posto finale. Nella prima partita grande vittoria contro l’argentino Baez per 4-6 7-6 6-4, dopo aver anche salvato un match point nel secondo set. Seconda partita del girone, sconfitta contro il francese Gaston per 7-6 6-0 e nella partita decisiva per l’ammissione alle semifinali, Lorenzo è stato battuto dell’americano di origini giapponesi Nakashima con il punteggio di 4-6 6-3 6-3. Nella semifinale “di consolazione” per l’ammissione alla gara per il quinto posto ha vinto senza nemmeno scendere in campo grazie al ritiro del cinese Tao Mu. Infine nella finale per il quinto posto ha superato il colombiano Mejia per 6-4 6-1. La vittoria del Master è andata a Nakashima che in finale ha superato Tseng per 6-2 6-1. La vittoria del master femminile è andata alla francese Burel che in finale ha superato la colombiana Osorio Serrano per 7-6 6-1.

Per il resto ancora tante buone prove di ragazze e ragazzi giovanissimi che stanno giocando molto bene in giro per il mondo. Ottime notizie dall’Argentina, dove Eleonora Alvisi (2003) è arrivata in finale nel singolare ed ha vinto il doppio, giocato in coppia con l’altra italiana Asia Serafini (2003). La stessa Serafini è stata invece eliminata al secondo turno proprio dalla vincitrice del torneo Martinez Cirez, che la scorsa settimana aveva eliminato anche la Alvisi. Buone notizie dall’Argentina anche dal settore maschile, dove Luciano Darderi (2002) ha vinto il doppio, giocato in coppia con l’argentino Torres ed è arrivato in semifinale nel singolare.

Finale azzurra anche in Marocco in un torneo G4, dove Sofia Rocchetti (2002) ha bissato il risultato della settimana scorsa perdendo solo all’ultimo atto del torneo, dove hanno giocato anche altre italiane, Alessandra Simone (2003) ha perso al secondo turno, Beatrice Ricci (2003) e Chiara Girelli (2002) al primo turno. Nel maschile primo turno per Riccardo Trione (2002).

In Spagna, torno G5, semifinale per Pietro Martinetti (2000), in Ungheria, G4, primo turno per Andrea Melisi (2001), e infine in Austria, G5, secondo turno per Laura Mair (2003) e Caterina Greco (2002) e primo turno per Alice Gubertini (2003).

Paolo Angella