ATP Pechino: Il Tabellone Principale. Sono tre gli azzurri al momento in tabellone

ATP Beijing 500 | Cemento | $3.401.860

(1) del Potro, Juan Martin vs Ramos-Vinolas, Albert

Khachanov, Karen vs Querrey, Sam

Zverev, Mischa vs Krajinovic, Filip

(WC) Lopez, Feliciano vs (7) Coric, Borna

(4) Fognini, Fabio vs Qualifier

(SE) Sousa, Joao vs Rublev, Andrey

Seppi, Andreas vs Fucsovics, Marton

(WC) Baghdatis, Marcos vs (8) Cecchinato, Marco

(5) Edmund, Kyle vs Gojowczyk, Peter

Qualifier vs Mayer, Leonardo

Qualifier vs Qualifier

Harrison, Ryan vs (3) Dimitrov, Grigor

(6) Sock, Jack vs Basilashvili, Nikoloz

Verdasco, Fernando vs Monfils, Gael

(WC) Wu, Yibing vs (Alt) Jaziri, Malek

Bautista Agut, Roberto vs (2) Zverev, Alexander