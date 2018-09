WTA Wuhan: Live i risultati con il dettagliato del Day 2. Camila Giorgi sconfitta all’esordio

Esordio amaro per Camila Giorgi nel primo turno del torneo WTA Premier Five di Wuhan.

La 26enne di Macerata, numero 30 Wta (best ranking eguagliato), reduce dalle semifinali a Tokyo, ha ceduto per 64 46 64, in due ore e quattro minuti di gioco, alla serba Aleksandra Krunic, numero 63 del ranking mondiale.

WTA Wuhan Premier 5 | Cemento | $2.746.000 – 1°-2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Garbiñe Muguruza vs Alison Van Uytvanck



WTA Wuhan Garbiñe Muguruza [14] Garbiñe Muguruza [14] 6 6 Alison Van Uytvanck Alison Van Uytvanck 4 0 Vincitore: G. MUGURUZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 A. Van Uytvanck 0-15 df 0-30 0-40 3-0 → 4-0 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 df 5-4 → 6-4 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [Q] Yafan Wang vs Madison Keys



WTA Wuhan Yafan Wang Yafan Wang 3 3 Madison Keys Madison Keys 6 6 Vincitore: M. KEYS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Wang 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 M. Keys 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Y. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Y. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Wang 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 Y. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 Y. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Keys 1-5 Y. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Daria Gavrilova vs [10] Jelena Ostapenko



WTA Wuhan Daria Gavrilova Daria Gavrilova 6 6 Jelena Ostapenko [10] Jelena Ostapenko [10] 2 4 Vincitore: D. GAVRILOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Ostapenko 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 J. Ostapenko 0-15 df 0-30 0-40 df 0-3 → 1-3 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 3-1 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Johanna Konta vs [16] Ashleigh Barty



WTA Wuhan Johanna Konta Johanna Konta 5 4 Ashleigh Barty [16] Ashleigh Barty [16] 7 6 Vincitore: A. BARTY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Konta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Barty 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 J. Konta 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Barty 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 J. Konta 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. Barty 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Konta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Konta 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Barty 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 5-6 J. Konta 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Barty 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 J. Konta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 A. Barty 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Konta 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Barty 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 J. Konta 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-30 0-1 → 1-1 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

5. [WC] Qiang Wang vs Maria Sakkari (non prima ore: 14:30)



WTA Wuhan Qiang Wang Qiang Wang 7 6 Maria Sakkari Maria Sakkari 5 2 Vincitore: Q. WANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Sakkari 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 Q. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Q. Wang 15-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 M. Sakkari 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Q. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 Q. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Sakkari 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

6. [LL] Polona Hercog vs Shuai Zhang



WTA Wuhan Polona Hercog Polona Hercog 0 1 Shuai Zhang • Shuai Zhang 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Zhang 1-5 P. Hercog 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 S. Zhang 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Hercog 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 P. Hercog 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Bernarda Pera vs [Q] Xiyu Wang



WTA Wuhan Bernarda Pera Bernarda Pera 4 3 Xiyu Wang Xiyu Wang 6 6 Vincitore: X. WANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 X. Wang 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 B. Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 X. Wang 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Pera 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 B. Pera 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 X. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-5 → 4-6 X. Wang 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 B. Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 X. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Pera 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Pera 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 X. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 B. Pera 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 1-1 X. Wang 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Aryna Sabalenka vs Carla Suárez Navarro 7-6 / 2-6 / 6-2

3. Alizé Cornet vs Barbora Strycova



WTA Wuhan Alizé Cornet Alizé Cornet 3 2 Barbora Strycova Barbora Strycova 6 6 Vincitore: B. STRYCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 2-4 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 2-2 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Cornet 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 0-1

4. CoCo Vandeweghe vs Donna Vekic



WTA Wuhan Coco Vandeweghe • Coco Vandeweghe 0 4 6 1 Donna Vekic Donna Vekic 30 6 3 2 Vincitore: D. VEKIC per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Vandeweghe 0-15 df 0-30 1-2 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Vandeweghe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 C. Vandeweghe 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 df 4-2 → 4-3 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 C. Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 C. Vandeweghe 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Vandeweghe 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 3-3 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Vekic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Vandeweghe 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. [12] Kiki Bertens vs Belinda Bencic (non prima ore: 14:30)



WTA Wuhan Kiki Bertens [12] Kiki Bertens [12] 40 6 4 2 Belinda Bencic • Belinda Bencic 40 3 6 0 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 K. Bertens 15-0 30-0 40-30 1-0 → 2-0 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Bertens 0-15 df 0-30 0-40 4-5 → 4-6 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Bertens 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 B. Bencic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 5-3 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 B. Bencic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Viktorija Golubic vs [Q] Sara Sorribes Tormo



WTA Wuhan Viktorija Golubic Viktorija Golubic 6 5 6 Sara Sorribes Tormo Sara Sorribes Tormo 3 7 4 Vincitore: V. GOLUBIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 V. Golubic 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 S. Sorribes Tormo 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 df 1-0 → 2-0 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [LL] Monica Niculescu vs Dominika Cibulkova



WTA Wuhan Monica Niculescu Monica Niculescu 4 3 Dominika Cibulkova Dominika Cibulkova 6 6 Vincitore: D. CIBULKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 D. Cibulkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Cibulkova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 D. Cibulkova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Cibulkova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Aleksandra Krunic vs Camila Giorgi



WTA Wuhan Aleksandra Krunic Aleksandra Krunic 6 4 6 Camila Giorgi Camila Giorgi 4 6 4 Vincitore: A. KRUNIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 C. Giorgi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-1 → 5-1 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-1 → 2-1 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 C. Giorgi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 C. Giorgi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Krunic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 A. Krunic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Aleksandra Krunic / Katerina Siniakova vs Vania King / Monica Niculescu



WTA Wuhan Aleksandra Krunic / Katerina Siniakova Aleksandra Krunic / Katerina Siniakova 4 2 Vania King / Monica Niculescu Vania King / Monica Niculescu 6 6 Vincitori: KING / NICULESCU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. King / Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Krunic / Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 V. King / Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Krunic / Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 V. King / Niculescu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 A. Krunic / Siniakova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 V. King / Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Krunic / Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. King / Niculescu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 4-6 A. Krunic / Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 V. King / Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Krunic / Siniakova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 V. King / Niculescu 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 A. Krunic / Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 V. King / Niculescu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Krunic / Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 V. King / Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 A. Krunic / Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

5. [Q] Sofia Kenin vs Su-Wei Hsieh (non prima ore: 14:30)



WTA Wuhan Sofia Kenin Sofia Kenin 6 6 Su-Wei Hsieh Su-Wei Hsieh 1 1 Vincitore: S. KENIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-1 → 6-1 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Hsieh 0-15 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 S. Kenin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Hsieh 0-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 S. Kenin 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 4-1 → 5-1 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Hsieh 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Kenin 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Nicole Melichar / Kveta Peschke vs Hao-Ching Chan / Zhaoxuan Yang



WTA Wuhan Nicole Melichar / Kveta Peschke [7] Nicole Melichar / Kveta Peschke [7] 7 2 10 Hao-Ching Chan / Zhaoxuan Yang Hao-Ching Chan / Zhaoxuan Yang 6 6 5 Vincitori: MELICHAR / PESCHKE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 N. Melichar / Peschke 1-0 H. Chan / Yang 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 df 2-4 3-4 4-4 4-5 4-6 5-6 5-7 5-8 5-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Chan / Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 2-6 N. Melichar / Peschke 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-4 → 2-5 H. Chan / Yang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 N. Melichar / Peschke 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-3 → 2-3 H. Chan / Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Melichar / Peschke 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 H. Chan / Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 N. Melichar / Peschke 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* df 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 N. Melichar / Peschke 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 H. Chan / Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 N. Melichar / Peschke 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 H. Chan / Yang 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Melichar / Peschke 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 H. Chan / Yang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 N. Melichar / Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 H. Chan / Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 N. Melichar / Peschke 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Chan / Yang 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Melichar / Peschke 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-0 → 1-1 H. Chan / Yang 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0

2. Lara Arruabarrena / Darija Jurak vs Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasija Sevastova



WTA Wuhan Lara Arruabarrena / Darija Jurak Lara Arruabarrena / Darija Jurak 4 3 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasija Sevastova Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasija Sevastova 6 6 Vincitori: PAVLYUCHENKOVA / SEVASTOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Arruabarrena / Jurak 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 L. Arruabarrena / Jurak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-2 → 3-2 L. Arruabarrena / Jurak 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Arruabarrena / Jurak 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Arruabarrena / Jurak 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Arruabarrena / Jurak 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 L. Arruabarrena / Jurak 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 L. Arruabarrena / Jurak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 L. Arruabarrena / Jurak 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 A. Pavlyuchenkova / Sevastova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. Raquel Atawo / Anna-Lena Groenefeld vs [6] Elise Mertens / Demi Schuurs



WTA Wuhan Raquel Atawo / Anna-Lena Groenefeld Raquel Atawo / Anna-Lena Groenefeld 5 2 Elise Mertens / Demi Schuurs [6] Elise Mertens / Demi Schuurs [6] 7 6 Vincitori: MERTENS / SCHUURS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Atawo / Groenefeld 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 E. Mertens / Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Atawo / Groenefeld 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-4 → 2-4 E. Mertens / Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 R. Atawo / Groenefeld 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 E. Mertens / Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Atawo / Groenefeld 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-1 → 0-2 E. Mertens / Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Atawo / Groenefeld 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 E. Mertens / Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Atawo / Groenefeld 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 E. Mertens / Schuurs 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Atawo / Groenefeld 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 E. Mertens / Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 R. Atawo / Groenefeld 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 E. Mertens / Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 R. Atawo / Groenefeld 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 E. Mertens / Schuurs 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 R. Atawo / Groenefeld 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Mertens / Schuurs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Daria Gavrilova / Saisai Zheng vs Alicja Rosolska / Abigail Spears