ATP San Pietroburgo: Doppio. Successo finale di Fognini-Berrettini

Matteo Berrettini e Fabio Fognini hanno conquistato il titolo di doppio del torneo ATP 250 di San Pietroburgo.

I due azzurri in finale si sono imposti per 76(6) 76(4) sul ceco Roman Jebavy e l’olandese Matwe Middelkoop, terzi favoriti del seeding.

Per il 22enne romano il secondo successo di specialità stagionale – e in carriera. Undicesimo trofeo messo in bacheca invece per il 31enne di Arma di Taggia.

Da segnalare che Fognini con un colpo sotto le gambe ha salvato un set point sul 5-3 per gli avversari nel secondo set.

