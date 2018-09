Jurgen Melzer dice addio al tennis

Jurgen Melzer decide di smettere.

L’austriaco classe ’81, che negli ultimi tre anni ha dovuto attraversare un vero e proprio calvario tra diversi interventi chirurgici, abbandona definitivamente il sogno di tornare competitivo e annuncia il proprio ritiro.

Il suo ultimo torne sarà nell’Atp 500 in programma tra il 22 e il 28 ottobre.

Tra i professionisti ha vinto quattro tornei di singolare su undici finali disputate, a Bucarest nel 2006 sconfiggendo in finale l’italiano Filippo Volandri, Vienna nel 2009 battendo il croato Marin Čilić e nel 2010. Vanta anche dodici successi in doppio.

Nei tornei del Grande Slam ha raggiunto il 4º turno in tutte e 4 le prove, ma senza mai riuscire a superarlo, fino al Roland Garros 2010, dove ha raggiunto la semifinale in cui è stato sconfitto da Rafael Nadal con il punteggio di 6-2 6-3 7-6(6). A Wimbledon 2011 ha trionfato nel doppio misto insieme a Iveta Benešová battendo in finale per 6-3 6-2 la coppia formata da Mahesh Bhupathi ed Elena Vesnina. Il suo miglior ranking ottenuto in singolare è il numero 8, in doppio il numero 6.