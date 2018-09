Challenger: Stettino, Banja Luka, Istanbul, Shanghai, Cary: La situazione aggiornata

Szczecin CH, Poland €127,000+H

Date: 9/10/2018 Original Cut Off: 209 Ranking Date: 8/20/2018

69 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

89 Carballes Baena, Roberto (ESP)

94 Lorenzi, Paolo

97 Zopp, Jurgen (EST)

105 Dellien, Hugo (BOL)

111 Delbonis, Federico (ARG)

117 Sonego, Lorenzo

118 Andreozzi, Guido (ARG)

119 Monteiro, Thiago (BRA)

136 Robert, Stephane (FRA)

143 Ruud, Casper (NOR)

144 Bolelli, Simone

151 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

163 Quinzi, Gianluigi

164 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP)

180 Arnaboldi, Andrea

183 Donati, Matteo

186 Safwat, Mohamed (EGY)

190 Vatutin, Alexey (RUS)

193 Robredo, Tommy (ESP)

197 Pavlasek, Adam (CZE)

209 De Schepper, Kenny (FRA)

Alternates

211 Kolar, Zdenek (CZE)

214 Moroni, Gian Marco

219 Caruso, Salvatore

228 Brown, Dustin (GER)

Banja Luka CH, Bosnia & Herzegovina €85,000+H

Date: 9/10/2018 Original Cut Off: 244 Ranking Date: 8/20/2018

90 Djere, Laslo (SRB)

123 Londero, Juan Ignacio (ARG)

125 Maden, Yannick (GER)

127 Andujar, Pablo (ESP)

130 Hanfmann, Yannick (GER)

141 Travaglia, Stefano

142 Trungelliti, Marco (ARG)

155 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

157 Martin, Andrej (SVK)

158 Garin, Christian (CHI)

160 Berlocq, Carlos (ARG)

174 Clarke, Jay (GBR)

182 Martinez, Pedro (ESP)

195 Krstin, Pedja (SRB)

196 Horansky, Filip (SVK)

205 Taberner, Carlos (ESP)

206 Ofner, Sebastian (AUT)

212 Napolitano, Stefano

229 Giannessi, Alessandro

232 Petrovic, Danilo (SRB)

237 Nedelko, Ivan (RUS)

244 Rola, Blaz (SLO)

Alternates

246 Vilella Martinez, Mario (ESP)

247 De Greef, Arthur (BEL)

249 Cachin, Pedro (ARG)

251 Pavic, Ante (CRO)

253 Tatlot, Johan (FRA)

Istanbul CH, Turkey $75,000+H

Date: 9/10/2018 Original Cut Off: 248 Ranking Date: 8/20/2018

59 Jaziri, Malek (TUN)

107 Granollers, Marcel (ESP)

110 Fabbiano, Thomas

112 Moutet, Corentin (FRA)

113 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

138 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

139 Humbert, Ugo (FRA)

145 Harris, Lloyd (RSA)

152 Moraing, Mats (GER)

156 Halys, Quentin (FRA)

167 Vanni, Luca

172 Lestienne, Constant (FRA)

181 Otte, Oscar (GER)

187 Griekspoor, Tallon (NED)

203 Milojevic, Nikola (SRB)

220 Miedler, Lucas (AUT)

224 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

226 Evans, Daniel (GBR)

234 Hoang, Antoine (FRA)

240 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

245 Ilkel, Cem (TUR)

248 Ward, James (GBR)

Alternates

264 Oliveira, Goncalo (POR)

266 Kamke, Tobias (GER)

269 Roca Batalla, Oriol (ESP)

270 Safranek, Vaclav (CZE)

Shanghai CH, China $75,000

Date: 9/10/2018 Original Cut Off: 286 Ranking Date: 8/20/2018

114 Jung, Jason (TPE)

159 Lopez Perez, Enrique (ESP)

165 Ito, Tatsuma (JPN)

169 Zhang, Ze (CHN)

176 Soeda, Go (JPN)

185 Peliwo, Filip (CAN)

199 Kecmanovic, Miomir (SRB)

200 Moriya, Hiroki (JPN)

207 Bublik, Alexander (KAZ)

208 Ignatik, Uladzimir (BLR)

233 Yang, Tsung-Hua (TPE)

241 Gaio, Federico

250 Purcell, Max (AUS)

254 Neuchrist, Maximilian (AUT)

259 Rodionov, Jurij (AUT)

263 Schnur, Brayden (CAN)

272 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

273 Kwon, Soonwoo (KOR)

279 Li, Zhe (CHN)

281 Wu, Di (CHN)

285 Kavcic, Blaz (SLO)

286 Santillan, Akira (AUS)

Cary CH, USA $50,000+H

Date: 9/10/2018 Original Cut Off: 286 Ranking Date: 8/20/2018

98 Bhambri, Yuki (IND)

108 Thompson, Jordan (AUS)

120 Polansky, Peter (CAN)

126 Ymer, Elias (SWE)

146 Arevalo, Marcelo (ESA)

173 Opelka, Reilly (USA)

175 Fratangelo, Bjorn (USA)

178 King, Kevin (USA)

198 Popyrin, Alexei (AUS)

202 Rosol, Lukas (CZE)

218 Banes, Maverick (AUS)

223 Escobedo, Ernesto (USA)

227 Cid Subervi, Roberto (DOM)

235 Eubanks, Christopher (USA)

236 Harrison, Christian (USA)

238 King, Evan (USA)

242 Young, Donald (USA)

243 Koepfer, Dominik (GER)

257 Aragone, JC (USA)

258 Novikov, Dennis (USA)

262 Choinski, Jan (GER)

268 Krueger, Mitchell (USA)

Alternates

287 Hernandez-Fernandez, Jose (DOM)

298 Ymer, Mikael (SWE)

301 Uchida, Kaichi (JPN)