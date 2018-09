ITF Junior: Cocciaretto bene in Canada. Us Open – Giulio Zeppieri nel main draw. In Slovenia finale tutta italiana. Emiliano Maggioli finalista in Serbia

Resoconto settimanale della attività junior con l’attività che prevede il quarto slam della stagione, gli US Open che stanno partendo proprio in questi giorni.

Il torneo più importante si è svolto in Canada, il G1 di Montreal, ultima preparazione in vista degli Us Open e ha fatto molto bene la nostra Elisabetta Cocciaretto (2001) che è arrivata sino in semifinale in singolare e in finale nel doppio. In singolare è stata sconfitta per 7-5 7-5 dalla ucraina Dema, in doppio ha perso in finale in coppia con la Tauson, sconfitte da Bolokin-Sato.

Nello stesso torneo canadese, tra le ragazze, terzo turno per Federica Sacco (2002) e Lisa Pigato (2003), secondo turno per Martina Biagianti (2001) e Federica Rossi (2001). Tra i ragazzi terzo turno per Lorenzo Musetti (2002), secondo turno per Davide Tortora (2001) e primo turno per Giulio Zeppieri (2001), Filippo Moroni (2001), Matteo Arnaldi (2001) e Francesco Passaro (2001). I due tornei più importanti che si sono disputati in Europa sono stati due G2, uno in Ungheria e l’altro in Serbia.

Nel fine settimana si sono svolte anche le qualificazioni agli US Open con tanti italiani al via che abbiamo seguito live su queste pagine. Nel maschile qualificato Giulio Zeppieri (2001), Francesco Passaro (2001), Matteo Arnaldi (2001). Davide Tortora (2001) e Filippo Moroni (2001) tutti eliminati al primo turno delle quali Nel femminile Federica Sacco (2002) e Federica Rossi (2001) si fermano al turno finale. Eliminate al primo turno delle quali Lisa Pigato (2003) e Martina Biagianti (2001).

In Serbia, ottima finale per Emiliano Maggioli (2001), quarti di finale per Fabrizio Andaloro (2001), non si è qualificato Riccardo Masiero (2001).

In Ungheria, molto brava Alice Amendola (2001) ad arrivare in semifinale. Nello stesso torneo, tra le ragazze, primo turno per Matilde Mariani (2002) e Asia Serafini (2003) e non si è qualificata Cristina Tiglea (2001). Tra i ragazzi quarti di finale per Pietro Marino (2001) e primo turno per Leonardo Malgaroli (2002).

In Slovenia, torneo G4, come la settimana precedente tantissimi italiani presenti con buoni risultati sia nel maschile che nel femminile. Tra le ragazze Sara Ziodato (2002) ha raggiunto la semifinale, Federica Trevisan (2002) i quarti di finale, terzo turno per Beatrice Ricci (2002), secondo turno per Valentina Gaggini (2001), Alessandra Simone (2003) e Adele Burato (2000) e primo turno per Laura Mair (2003), Anna Peres (2001), Linda Canteri (2001), Sara Ginami (2002), Camilla Zanolini (2003), Jennifer Ruggeri (2003) e Chiara Girelli (2002).

Tra i ragazzi finale tutta italiana tra Luciano Darderi (2002) e Samuel Vincent Ruggeri (2002). Terzo turno per Luca Castagnoli (2002) e Marcello Serafini (2002), secondo turno per Marco Mania (2002), Alessio Tramontin (2003), Giovanni Peruffo (2001), Alessio Tramontin (2003) e Leonardo Biasiolo (2002) e primo turno Jacopo Poles (2002), Filippo Piranomonte (2001) e Alberto Orso (2002).

In Francia, torneo G5, secondo turno per Alessia Tagliente (2001).

In Svizzera, sempre G5, terzo turno per Rubina Maria de Ponti (2002) e Beatrice Stagno (2003), primo turno per Elisa Pari (2002) e non si è qualificata Gloria Contarino (2003). Tra i ragazzi secondo turno per Francesco Maestrelli (2002) e primo turno per Carlos Carvalho (2003).

Infine a Cipro, torneo G5, primo turno per Giorgia Di Muzio (2001) e on si è qualificata Maria Artimedi (2003), tra i maschi non si sono qualificati Igino Celiberti (2000) e Nicola Ippolito (2001).

Paolo Angella