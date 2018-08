Us Open: Nessun problema per Roger Federer. Avanza Maria Sharapova

Per la prima volta in campo all’età di 37 anni in un torneo del Grande Slam, Roger Federer (ATP 2) ha probabilmente iniziato come meglio non avrebbe potuto la sua avventura agli US Open. Il renano ha infatti sconfitto in tre set con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 il giapponese Yoshihito Nishioka (177) al termine di una partita condotta con grande lucidità.

A favorire la buona performance di KingRoger, che ha perso il servizio in una sola occasione nell’ultima frazione, sono state anche le palle break trasformate in entrata di ciascun set che gli hanno permesso di mantenere l’avversario a debita distanza per tutta la durata dell’incontro.

Nel prossimo turno se la vedrà contro Benoit Paire (56), che ha superato il qualificato l’austriaco Dennis Novak (140) in quattro set per 7-6 (8/6) 3-6 7-5 7-6 (7/5).

Diventata a 39 anni la giocatrice più anziana ad aver superato le qualificazioni di un torneo del Grande Slam, Patty Schnyder (WTA 189) è stata eliminata nel primo turno degli US Open. La basilese è stata sconfitta per 6-2 7-6 (8/6) da Maria Sharapova (22). La partita, che non ha avuto storia nel primo set, si è accesa nel secondo quando l’elvetica ha recuperato un parziale di 5-1: nel tie-break il talento della russa ha però fatto la differenza.