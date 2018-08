Marin Cilic critico verso gli organizzatori: “Non mi hanno mai fatto giocare sul centrale prima della semifinale”

Al torneo di Cincinnati, Marin Cilic è stato fermato in semifinale da Novak Djokovic, dopo un lungo match conclusosi al terzo. Il giocatore croato, che aveva vinto questo torneo nel 2016, non ha risparmiato alcune critiche verso l’organizzazione, colpevole di non averlo mai fatto giocare sul campo centrale prima delle semifinali.

Cilic dice: “Mi sento come se l’organizzazione non si sia comportata in maniera corretta nei miei confronti: perché ho sempre giocato sul campo n.3, che non ha nulla a che vedere con il campo centrale; potrebbe essere un piccolo svantaggio. Avrebbero almeno potuto programmarmi sul Grandstand, che è più simile al Centrale“.

Tuttavia il giocatore croato non cerca alibi per la sconfitta: “Mi ci è voluto un po’ più di tempo per adattarmi a causa di questo problema; per il resto non c’è nulla da segnalare. Ha giocato meglio di me e [Novak ndr] meritava di vincere“.