Rafael Nadal, dieci anni fa, diventava il numero uno del mondo per la prima volta

Ieri, sono trascorsi dieci anni da quando Rafael Nadal è diventato, per la prima volta, il primo giocatore della classifica mondiale.

Era il 18 agosto 2008: il campione maiorchino fermò la striscia di 4 anni e mezzo ininterrotti di dominio in classifica di Roger Federer, che tornò poi nuovamente in vetta solo 11 mesi dopo, in seguito al torneo di Wimbledon del 2009.

Nel 2008, Nadal vinse tutto quello che c’era da vincere sulla terra rossa, conquistò il suo primo titolo a Wimbledon e ottenne la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Beijing. Lo spagnolo così ricorda quel momento: “È stato un grande successo per me in quel momento perché ero stato il numero 2 per molti anni e per un motivo o per l’altro non ero mai stato in grado di prendere la vetta. Poi, quando iniziarono ad apparire nuovi giocatori, temevo che non sarei mai riuscito a diventare numero 1“.