Flavia Pennetta sarà il nuovo volto degli Slam di Eurosport

Eurosport, principale emittente sportiva in Europa e “Casa del Tennis”, arricchirà il suo team di talent per gli imminenti US Open con l’ingresso di Flavia Pennetta.

La 36enne brindisina, storica vincitrice degli US Open 2015 nella finale tutta azzurra e prima italiana ad entrare nella WTA Top 10 di singolo, tornerà a New York come parte del team di Eurosport per riassaporare le forti emozioni del torneo americano e condividerle con i telespettatori appassionati di tennis.

Flavia Pennetta resta la Regina del Tennis italiano e con il suo arrivo e il suo sorriso vincente, Eurosport potrà offrire al proprio pubblico le analisi e le sensazioni di chi ha regalato una finale indimenticabile per il nostro tennis battendo l’amica di sempre Roberta Vinci e conquistando il trofeo e il pubblico di Flushing Meadows.

“Sono contenta di iniziare questo nuovo viaggio con Eurosport e di entrare a far parte di un team di grandi appassionati di tutti gli sport” ha dichiarato Flavia Pennetta, che dopo gli US Open 2018 seguirà per Eurosport anche le edizioni 2019 di Australian Open, Roland Garros e US Open – dagli studi di Milano e on site.

Gli US Open 2018 saranno disponibili su Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Eurosport Player, disponibile anche per i clienti TIMVISION, offrirà fino a 16 campi live in contemporanea.

Eurosport anche nel 2018 si conferma “Casa del Tennis” grazie ad una copertura completa e in esclusiva di tre tornei del Grande Slam – Australian Open, Roland Garros e US Open – e una ricca selezione di tornei ATP e WTA con più di 1000 ore live distribuite nel corso dell’anno.