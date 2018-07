Wimbledon2018 Day12: Anderson vince la maratona contro Isner ma l’organizzazione sbaglia tutto

Incredibile quello che è successo a Wimbledon nella giornata delle semifinali maschili: organizzazione perlomeno discutibile che mette entrambi i match sul centrale e fa cominciare la prima sfida, quella fra i due bombardieri Isner – Anderson, solamente alle 14, con il rischio ritardo che diventa tremenda realtà e fa scendere in campo Novak Djokovic e Rafa Nadal quando già è sera.

Isner e Anderson hanno dato vita a una partita indimenticabile, eterna, che sembrava non avere via d’uscita ma che ha bloccato per ore lo spagnolo e il serbo negli spogliatoi: ha vinto il sudafricano, alla seconda finale Slam dopo quella newyorchese dello scorso anno, recuperando uno svantaggio di due set a uno e spuntandola per 26/24 (!!!) al set decisivo. 6 ore e 36 minuti che hanno di fatto ritardato il programma del giorno e messo alle strette i protagonisti della seconda semifinale, chiamati a una corsa contro il tempo nella seconda sfida. Per regolamento a Wimbledon, nonostante la chiusura del tetto e l’illuminazione, non si può giocare oltre le 23.15 ore locali, per non disturbare la quiete pubblica: tutto ciò, alla fine, ha passato fattura.

Se quella fra Anderson e Isner è stata una battaglia a suon di ace e tutta potenza, quella fra Nadal e Djokovic è stata una partita giocata dai due avversari ad altissimo livello, un livello di tennis che mentre il tempo passava aumentava progressivamente: si riprenderà domani, come temuto, sul punteggio di due set a uno per il serbo, con un terzo set vinto al tie break da Nole che potrebbe diventare un punto di svolta non solo in questo Wimbledon, ma anche (se non soprattutto) nella sua seconda vita sportiva. Al gioco decisivo infatti, lo spagnolo ha fallito 3 importantissime palle set con il serbo che ha tirato fuori il meglio di queste settimane con una solidità mentale che da tempo non gli riconoscevamo. Pesa probabilmente il fatto di disputare l’incontro indoor, fattore che favorisce il serbo: domani Nadal è chiamato a un piccolo miracolo, Djokovic a compiere un altro passo verso il suo “ritorno”.

Incredibile l’abbaglio in ogni caso dell’organizzazione: sarebbe bastato iniziare 1 ora prima, per mettersi al riparo, per stare tranquilli, lasciando i due incontri sul centrale senza rischiare di fare una figura barbina.





Alessandro Orecchio