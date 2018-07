Da Recanati: Accedono ai quarti Galovic, Ivashka e Moriya

Dopo aver sofferto nel primo turno, il croato Viktor Galovic ha vinto facile agli ottavi contro il francese David Guez liquidando la pratica in appena un’ora e dieci minuti per 6-3, 6-4.

Torneo ancora una volta in salita per il giapponese Hiroki Moriya che soltanto al terzo set è riuscito a superare il ceco Lukas Rosol (4-6, 6-4, 6-2). La sfida tra i due bielorussi Gerasimov e Ivashka è stata vinta da quest’ultimo per 7-5, 6-4.

Nelle ultime sfide di doppio gli azzurri Raul Brancaccio ed Enrico Dalla Valle hanno sconfitto l’ecuadoriano Roberto Quiroz e l’australiano Matt Reid (2-6, 7-6, 10-6). Domani sera sfideranno la coppia Caruso-Trusendi.

Cresce intanto l’attesa per la sfida tra Lorenzo Giustino ed il francese Antoine Hoang in programma domani sera alle 21:00. Durante la giornata di domani il presidente del Circolo tennis Adolfo Guzzini consegnerà il premio come miglior giovane promessa intitolato alla memoria del maestro Stefano Carlorosi, scomparso recentemente, che tanto si è prodigato per fra crescere il movimento tennistico marchigiano tra cui tante racchette recanatesi.

Si ricorda che l’ingresso a tutte le partite del Challenger è gratuito. Orari,