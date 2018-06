Tomas Berdych non giocherà a Wimbledon

Tomas Berdych ha annunciato il suo forfait dalla prossima edizione di Wimbledon.

“Ho dolore alla schiena da un paio di mesi e ho provato ogni trattamento possibile e ogni soluzione medica per poter competere. Purtroppo le cose non sono migliorate e tutti i miei tentativi per essere pronto e in salute per la stagione su erba sono stati vani.

Devo dare alla schiena il giusto riposo e trattamento per le prossime due settimane. Mi dispiace non essere a Wimbledon, che mi evoca grandi ricordi”.