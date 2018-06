Combined s’Hertogenbosch: I risultati con il Live dettagliato del Day 5

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kirsten Flipkens vs [3] Kiki Bertens



WTA s-Hertogenbosch Kirsten Flipkens Kirsten Flipkens 3 6 6 Kiki Bertens [3] Kiki Bertens [3] 2* 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 6-6 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 K. Flipkens 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 K. Flipkens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Bertens 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 K. Flipkens 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [Q] Antonia Lottner vs [2] Elise Mertens (non prima ore: 12:30)



WTA s-Hertogenbosch Antonia Lottner • Antonia Lottner A 2 Elise Mertens [2] Elise Mertens [2] 40 2 Game Point Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Lottner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Lottner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Lottner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [Q] Bernard Tomic vs [4] Fernando Verdasco (non prima ore: 14:30)



4. [5/WC] Stefanos Tsitsipas vs [2] Richard Gasquet



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Aryna Sabalenka vs Ajla Tomljanovic



WTA s-Hertogenbosch Aryna Sabalenka [8] Aryna Sabalenka [8] 3 7 6 Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 6 6 0 Vincitore: A. SABALENKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 40-0 5-0 → 6-0 A. Tomljanovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace 3-0 → 4-0 A. Tomljanovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 df 2-0 → 3-0 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Tomljanovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 A. Tomljanovic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 3-3 → 4-3 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 15-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Sabalenka 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Matthew Ebden vs Marius Copil (non prima ore: 12:00)



ATP s-Hertogenbosch Matthew Ebden Matthew Ebden 40 5 Marius Copil • Marius Copil 30 2 Palla set Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Copil 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Copil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-1 → 4-2 M. Ebden 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Copil 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Ebden 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Copil 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Ebden 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [8] Aryna Sabalenka OR Ajla Tomljanovic vs Kirsten Flipkens OR [3] Kiki Bertens



4. Viktoria Kuzmova vs [Q] Antonia Lottner OR [2] Elise Mertens



5. [4] Xenia Knoll / Anna Smith vs [2] Kiki Bertens / Kirsten Flipkens



Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jeremy Chardy vs [WC] Mackenzie McDonald



ATP s-Hertogenbosch Jeremy Chardy • Jeremy Chardy 40 6 4 2 Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 40 4 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 2-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 4-6 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. McDonald 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Chardy 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 0-2 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Chardy 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Sander Arends / Matwe Middelkoop



3. Matthew Ebden / Malek Jaziri vs [2] Raven Klaasen / Michael Venus



ATP s-Hertogenbosch Matthew Ebden / Malek Jaziri Matthew Ebden / Malek Jaziri 0 0 Raven Klaasen / Michael Venus [2] • Raven Klaasen / Michael Venus [2] 0 0 Match sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Klaasen / Venus 0-0

4. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo OR Sander Arends / Matwe Middelkoop vs [3] Dominic Inglot / Franko Skugor



5. [4] Divij Sharan / Artem Sitak vs Matthew Ebden / Malek Jaziri OR [2] Raven Klaasen / Michael Venus



Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Veronika Kudermetova vs [7] Aleksandra Krunic



WTA s-Hertogenbosch Veronika Kudermetova Veronika Kudermetova 2 2 Aleksandra Krunic [7] Aleksandra Krunic [7] 6 6 Vincitore: A. KRUNIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Krunic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 V. Kudermetova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 V. Kudermetova 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Krunic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 1-3 V. Kudermetova 15-0 15-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 V. Kudermetova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df 1-1 → 1-2 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [1] CoCo Vandeweghe vs Alison Riske



WTA s-Hertogenbosch Coco Vandeweghe [1] Coco Vandeweghe [1] 0 0 Alison Riske • Alison Riske 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Riske 0-0

3. [1] Elise Mertens / Demi Schuurs vs Veronika Kudermetova / Aryna Sabalenka (non prima ore: 14:00)



4. [1] Elise Mertens / Demi Schuurs OR Veronika Kudermetova / Aryna Sabalenka vs [3] Lesley Kerkhove / Lidziya Marozava (non prima ore: 15:00)



