Statistica Slam Italiani: Presenze totali di giocatori italiani nei tornei dello Slam

Presenze totali di giocatori italiani nei tornei dello Slam.

Bisognerebbe fare un monumento ad Andreas Seppi alla 52a presenza consecutiva (da Wimbledon 2005 sempre presente).

Tra i giocatori in attività Fognini dopo l’ultimo Roland Garros tallona il mito Pietrangeli.

C’è da dire che fino agli anni 80 i nostri portacolori saltuariamente volavano negli Stati Uniti e soprattutto in Australia.

Interessante come 4 dei primi 11 in classifica siano ancora in attività, in attesa delle giovani leve.

PRESENZE ALL TIME:

SEPPI 53

PIETRANGELI 42

FOGNINI 41

POZZI 40

SANGUINETTI 36

VOLANDRI 35

STARACE 33

BOLELLI 32

A. PANATTA 30

GAUDENZI 30

LORENZI 28

FURLAN 27

MERLO 26

NARGISO 23

CARATTI 22

BARAZZUTTI 22

PESCOSOLIDO 20

PISTOLESI 19

SIROLA 18

CAMPORESE 18

TACCHINI 18

ZUGARELLI 17

OCLEPPO 16

GIOCATORI ITALIANI IN ATTIVITA’:

SEPPI 53

FOGNINI 41

BOLELLI 32

LORENZI 28

BRACCIALI 12 (ora doppista)

CIPOLLA 12

FABBIANO 8

CECCHINATO 5

VANNI 3

GIANNESSI 2

TRAVAGLIA 2

BERRETTINI 2

ARNABOLDI 2

R.GHEDIN 1

MATTEO VIOLA 1

NAPOLITANO 1

CARUSO 1

SONEGO 1

