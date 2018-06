Roland Garros: Marco Cecchinato in campo domani alle ore 13

Philippe-Chatrier Court – Ore: 13:00

Marco Cecchinato vs Dominic Thiem

Rafael Nadal vs Juan Martin Del potro

Suzanne-Lenglen Court – Ore: 11:00

Fabrice Santoro / Mansour Bahrami vs Pat Cash / Arnaud Boetsch

Marc Lopez / Feliciano Lopez vs Mate Pavic / Oliver Marach

Makoto Ninomiya / Eri Hozumi vs Zhaoxuan Yang / Hao-Ching Chan

Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova vs Barbora Strycova / Andrea Sestini hlavackova

Court 1 – Ore: 11:00

Martina Navratilova / Marion Bartoli vs Arantxa Sanchez / Iva Majoli

Amelie Mauresmo / Nathalie Dechy vs Lindsay Davenport / Tracy Austin-holt

Michael Llodra / Sebastien Grosjean vs Mark Philippoussis / James Blake

Court 7 – Ore: 11:00

Stephane Houdet vs

Yui Kamiji vs Aniek Van koot

Nicolas Peifer / Stephane Houdet vs Shingo Kunieda / Gustavo Fernandez

Yui Kamiji / Marjolein Buis vs Katharina Kruger / Sabine Ellerbrock

Court 9 – Ore: 11:00

Gordon Reid vs Shingo Kunieda

Diede De groot vs

Stefan Olsson / Frederic Cattaneo vs Gordon Reid / Alfie Hewett

Kgothatso Montjane / Charlotte Famin vs Aniek Van koot / Diede De groot