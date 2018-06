Roland Garros Junior, qualificazioni femminili: Melania Delai approda al turno decisivo

Buon esordio per Melania Delai nelle qualificazioni del Roland Garros Junior. La giocatrice trentina, unica rappresentante italiana impegnata nel tabellone cadetto del secondo Slam stagionale, ha superato l’ostica giapponese Natsumi Kawaguchi al primo turno col punteggio di 7-5 6-0.

Un successo convincente per l’azzurra, che tornerà in campo domani (venerdì 1 giugno) non prima delle ore 13 italiane contro la russa Oksana Selekhmeteva, classe 2003, uscita vittoriosa dalla sfida ostica contro l’ucraina Snigur.

Attuale numero 72 della classifica mondiale giovanile, l’allieva di Alessandro Bertoldero è alla prima esperienza assoluta in un Major: oltre ad aver avuto l’opportunità di seguire da vicino il torneo dei professionisti, Melania si è ritagliata uno spazio importante fra le under 18, issandosi ad una vittoria dal tabellone principale. Comunque vada, sarà un’esperienza che la giocatrice e tutto il suo staff faranno fatica a dimenticare.

LO SPOT DI QUALIFICAZIONE:

Oksana SELEKHMETEVA (RUS) b. Daria SNIGUR (UKR) [6] 6-4 6-3

Melania DELAI (ITA) [10] b. Natsumi KAWAGUCHI (JPN) 7-5 6-0

TURNO DECISIVO:

Oksana SELEKHMETEVA (RUS) – Melania DELAI (ITA) [10]