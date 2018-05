Roland Garros, Peter Gojowczyk sanzionato dall’ITF: pagherà una multa di 25.000 euro

Pugno duro per chi non è in grado di offrire una prestazione al di sopra di un certo standard professionale. Così come accaduto a Melbourne per Mischa Zverev, questa volta è stato Peter Gojowczyk ad essere stangato dall’ITF. La multa, pari a 25.000 euro, giunge a causa dell’insufficiente impegno profuso durante il primo turno del Roland Garros contro Cameron Norrie ed è perfettamente in linea con le nuove normative in vigore da quest’anno. Tali regole, che nascono al fine di evitare il più possibile ritiri ai primi turni, promuovono l’ingresso dei lucky loser in main draw (quest’anno a Parigi sono stati ben 8 i ripescati) e prevedono la ripartizione del prize money con il giocatore ritiratosi. Uscito prematuramente al primo turno del Roland Garros dopo appena 41 minuti per via di un infortunio alla gamba sinistra, Gojowczyk ha ceduto il passo al britannico Cameron Norrie mostrando sin da subito una scarsa condizione fisica. Questa la ragione principale da cui è derivata la successiva sanzione. Se si fosse ritirato prima di scendere in campo si ritroverebbe oggi sul suo conto in banca 5.000 euro in più (20.000 euro del primo turno già spartiti con il lucky loser – nella fattispecie Alessandro Giannessi – e non i 15.000 rimasti nelle tasche del tedesco dopo la multa di 25.000 euro applicata ai 40.000 totali che avrebbe dovuto incassare al primo turno).

Luca Fiorino