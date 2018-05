Ultima ora, Argentina: squalificato anche il n.335 ATP Federico Coria

Non c’è pace per il movimento tennistico argentino. Dopo la notizia, giunta nel tardo pomeriggio di ieri, della momentanea sospensione dal circuito professionistico di Nicolas Kicker, classe 1992 e n.84 ATP, la Tennis Integrity Unit (TIU) ha emesso un secondo comunicato, nel quale si parla della squalifica di un altro giocatore albiceleste, Federico Coria, attuale n.335 del ranking mondiale con un passato da n.223 nell’ottobre scorso.

“Si ritiene che Federico Coria sia colpevole di reati di corruzione nel tennis“, si legge nella nota comparsa sul sito ufficiale della TIU. “Coria ha omesso di segnalare un approccio corrotto che gli è stato presentato nel luglio 2015, mese nel quale gli è stato offerto denaro per perdere un set al torneo Futures F17 di Sassuolo, in Italia. Nell’agosto 2015, è stato nuovamente contattato con incentivo finanziario per perdere un certo numero di partite nel corso dell’anno“.

“Sebbene il sig. Federico Coria non abbia accettato incentivi finanziari e, al tempo stesso, non abbia avuto contatti con persone corrotte, non ha informato la Tennis Integrity Unit, violando quindi il programma. Essendo stato dichiarato colpevole delle accuse, verrà sanzionato in data futura“, viene spiegato nel comunicato. Per il giocatore sudamericano si attende quindi una squalifica, i cui tempi saranno resi noti nei prossimi giorni.

Quel che è certo è che Federico Coria ha più possibilità di rientrare a competere nel circuito rispetto a Nicolas Kicker, del quale già si vocifera di una radiazione dal mondo del tennis.

Lorenzo Carini