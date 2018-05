Roland Garros: Il programma del Day 2 Qualificazioni

Court 6 – Ore: 10:00

Stefan Kozlov vs Yasutaka Uchiyama

Reilly Opelka vs Tallon Griekspoor

Nicole Gibbs vs Xinyun Han

Francesca Schiavone vs Carol Zhao

Eugenie Bouchard vs Dalila Jakupovic

Court 7 – Ore: 10:00

John-Patrick Smith vs Corentin Denolly

Pedja Krstin vs Evan Furness

Sara Cakarevic vs Veronika Kudermetova

Irina Bara vs Audrey Albie

Jana Fett vs Diane Parry

Court 8 – Ore: 10:00

Rogerio Dutra silva vs Christian Garin

Stefano Napolitano vs Marcel Granollers

Evgeniya Rodina vs Ankita Raina

Jamie Loeb vs Conny Perrin

Court 9 – Ore: 10:00

Guido Andreozzi vs Dustin Brown

Martina Trevisan vs Francoise Abanda

Sabina Sharipova vs Antonia Lottner

Anna Kalinskaya vs Kayla Day

Danka Kovinic vs Claire Liu

Court 12 – Ore: 10:00

Jil Teichmann vs Grace Min

Enrique Lopez perez vs Stefano Travaglia

Irina Falconi vs Caroline Dolehide

Miharu Imanishi vs Richel Hogenkamp

Francesca Di lorenzo vs Quirine Lemoine

Court 13 – Ore: 10:00

Sara Sorribes tormo vs Su Jeong Jang

Jozef Kovalik vs Alexey Vatutin

Julia Grabher vs Polina Monova

Olivia Rogowska vs Kathinka Von deichmann

Court 14 – Ore: 10:00

Mohamed Safwat vs Blaz Rola

Liam Broady vs Zdenek Kolar

Maryna Zanevska vs Alexandra Cadantu

Ons Jabeur vs Sesil Karatantcheva

Nao Hibino vs Alexandra Dulgheru

Court 15 – Ore: 10:00

Kevin King vs Andrej Martin

Peter Polansky vs Norbert Gombos

Anna Blinkova vs Cagla Buyukakcay

Valentini Grammatikopoulou vs Sofya Zhuk

Valentyna Ivakhnenko vs Georgina Garcia perez

Court 16 – Ore: 10:00

Bradley Klahn vs Henri Laaksonen

Marta Kostyuk vs Eri Hozumi

Tereza Martincova vs Ysaline Bonaventure

Rebecca Sramkova vs Karolina Muchova

Junri Namigata vs Lizette Cabrera

Court 18 – Ore: 10:00

Ernests Gulbis vs Stephane Robert

Tommy Robredo vs Simone Bolelli

Marie Bouzkova vs Tessah Andrianjafitrimo

Arantxa Rus vs Manon Arcangioli

Rebecca Peterson vs Misaki Doi