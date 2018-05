Il grande tennis internazionale fa il bis in Abruzzo con MEF tennis events

Il 2018 è un anno speciale. Dopo il confermato successo della seconda edizione degli Internazionali d’Abruzzo | GoldBet Tennis Cup, torneo di casa Francavilla al Mare, MEF tennis events riporta il tennis professionistico nella regione per una tappa d’eccezione. Dal 16 al 24 giugno, tennisti di fama mondiale si batteranno per conquistare punti ATP sulla terra rossa del Circolo Tennis L’Aquila, circolo storico del capoluogo abruzzese.

La possibilità di ospitare un’altra tappa del circuito ATP Challenger Tour è stata una sorpresa dell’ultimo minuto, accolta con entusiasmo dal presidente del club aquilano Ezio Rainaldi, dal direttore Massimo Moschino e dalle Istituzioni comunali e regionali. Un’occasione, quella del torneo, che contribuirà, insieme alle altre iniziative locali, a dare uno slancio importante ad uno dei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno caratterizzato il centro Italia negli ultimi anni, sia in termini economici che di visibilità.

Il torneo con montepremi $ 50.000 porterà nella città di L’Aquila oltre 60 giocatori fra i primi 200 del mondo che, accompagnati da un seguito di coach, preparatori e sostenitori, soggiorneranno nel capoluogo nei dieci giorni della manifestazione.

Il torneo Internazionali di Tennis Città dell’Aquila, in attesa di essere battezzato ufficialmente dal title sponsor, andrà in diretta streaming da lunedì 18 a domenica 24 giugno sul sito ufficiale dell’ATP World Tour http://www.atpworldtour.com/en/atp-challenger-tour e sul sito del torneo www.internazionalilaquila.com, on-line nei prossimi giorni.

Dal 2017, il “torneo-padre” Internazionali di Tennis d’Abruzzo, in calendario a Francavilla al Mare a fine aprile di ogni anno, registra oltre 1.500.000 accessi al sito web nei giorni dell’evento e un’affluenza di pubblico che conta almeno 15.000 persone a partire dalle giornate di qualificazioni. La risonanza mediatica tipica di eventi di questo calibro, consente ai partner dell’evento, alle Istituzioni locali, al circolo ospitante e a tutto il territorio regionale di esporsi su una vetrina di portata internazionale.

Emittenti televisive, testate giornalistiche e redazioni web seguiranno l’evento da vicino riportando gli aggiornamenti del Challenger per tutta la sua durata. La condivisione dei contenuti del torneo sulle pagine social di @MEF tennis events, società organizzatrice del torneo, raggiungeranno un pubblico stimato di circa 40.000 utenti, amplificato poi dalla condivisione sui profili di giocatori noti a livello mondiale, dei protagonisti del tennis, delle pagine web di settore e da colossi come ATP World Tour, Federtennis e Supertennis TV.

Durante la settimana saranno organizzate, a cura del Circolo e del Caffè/ristorante The Gym Club, happy hour, cene e serate musicali aperte a tutti gli appassionati e curiosi. Sabato 16 giugno, al termine della prima giornata di qualificazioni, la notte bianca dello sport inaugurerà una meravigliosa settimana all’insegna del grande tennis!

La conferenza stampa di presentazione, aperta a tutti, è fissata per il giorno martedì 29 maggio alle ore 12:00, durante la quale verranno svelati, oltre al programma del torneo, i nomi dei giocatori partecipanti a questa edizione speciale.

Tutti gli aggiornamenti sul sito web www.internazionalilaquila.com e sulla pagina Facebook @MEF tennis events.