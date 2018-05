Masters 1000 Roma: Fabio Fognini per la prima volta in carriera ai quarti di finale al Foro Italico

Fabio Fognini per la prima volta in carriera approda ai quarti di finale nel torneo Masters 1000 di Roma.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio negli ottavi di finale il tedesco Peter Gojowczyk classe 1989 e n.53 ATP con il risultato di 64 64 in 1 ora e 33 minuti di partita.

Domani nei quarti di finale Fabio Fognini sfiderà uno tra Rafael Nadal o Denis Shapovalov.

Nel primo set Fognini partiva male e andava sotto per 2 a 4, grazie al break operato dal tedesco nel quinto game (ai vantaggi dal 40-30).

Fabio poi sul 2 a 4, 30 pari e dopo aver commesso un doppio fallo, cambiava marcia totalmente dopo aver cambiato anche la sua tattica cercando più tagli e meno gioco piatto.

Il risultato era un parziale di 14 punti a 4, con l’azzurro che conquistava quattro game consecutivi e due break, conquistando in questo modo la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set l’azzurro dopo aver annullato una palla break nel primo game, mancava tre palle break nel gioco successivo.

Sul 2 pari Fognini era bravo ad annullare due break point e poi arrivava la svolta della frazione nel decimo gioco.

Infatti sul 5 a 4 per Fabio e servizio per l’avversario, il tedesco commetteva due doppi falli, uno anche sul 40-30, con Fognini che poi sulla palla match metteva a segno un bel passante di diritto e chiudeva l’incontro per 6 a 4.

La partita punto per punto



ATP Rome Peter Gojowczyk Peter Gojowczyk 4 4 Fabio Fognini Fabio Fognini 6 6 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Gojowczyk 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-5 → 4-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Gojowczyk 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-5 → 4-6 F. Fognini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Gojowczyk 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1