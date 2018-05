Roger Federer e la scelta intelligente: “Sarebbe bello vincere di nuovo il Roland Garros. È uno dei miei sogni, ma a questo punto devo essere intelligente e il mio obiettivo a medio termine è Wimbledon”

Roger Federer, 36 anni, continua a rivelare pubblicamente il motivo per cui ha scelto di saltare la stagione su terra battuta per il secondo anno consecutivo, risparmiando energia per la stagione sull’erba per cercare di vincere Wimbledon per la nona volta in carriera.

“Sarebbe bello vincere di nuovo il Roland Garros. È uno dei miei sogni, ma a questo punto devo essere intelligente e il mio obiettivo a medio termine è Wimbledon. Non ho più 25 anni e ho bisogno di risparmiare energia. Ecco perché non giocherò sulla terra nel 2018 “, ha detto lo svizzero.

Federer, attualmente numero due al mondo, ha già vinto due titoli nel 2018: l’Australian Open e l’ATP 500 di Rotterdam.