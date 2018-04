Il tennis femminile italiano: il futuro fa paura

Cominciamo mettendo una cosa subito in chiaro: il titolo dell’articolo è chiaramente una provocazione, perché nella vita, anche quella dove la passione per lo sport la fa da padrone e smuove le coscienze, sono ben altre le cose che devono spaventare. Al di là delle parole forti però la verità è che il tennis femminile azzurro vive una situazione attuale tutt’altro che positiva e le prospettive sono poco incoraggianti.

Errani e Giorgi, con Vinci e Schiavone nell’ultima fase della loro carriera, senza dubbio rappresentano al giorno d’oggi le nostre giocatrici di punta: la marchigiana vive una stagione di rilancio che la sta riportando vicino alla top50 e anche se la romagnola sta affrontando una situazione delicata che influisce sulle sue prestazioni in campo, entrambe possono vantare buoni risultati e score positivi in questo 2017 avaro di soddisfazioni per il movimento al femminile (12/7 per Camila, 17/8 per Sarita).

Ma le tenniste su cui basare il nostro futuro? Jasmine Paolini e Deborah Chiesa hanno già calcato palcoscenici importanti, con la prima sbloccatasi finalmente nel circuito maggiore e la seconda eroina dell’incontro di Fed Cup con la Spagna per la conquista di un punto decisivo. Le due hanno ancora tanta strada da percorrere, per crescere soprattutto a livello di costanza e non con buone prestazioni isolate: i tornei del circuito maggiore devono diventare sempre di più il loro terreno di gioco, per salire in classifica e crescere nelle prestazioni e in convinzione nei propri mezzi. Sono giovani, entrambe classe ’96 e rappresentano senza dubbio i migliori prospetti per gli anni a venire. Oltre Paolini e Chiesa ci sono però altre giocatrici che si spera potranno darci soddisfazioni in futuro.

Martina Trevisan sta tornando da un infortunio (non è ancora arrivata a 10 partite in stagione) ma la recente finale raggiunta a Santa Margherita di Pula fa ben sperare: leggermente fuori dalla top200, la tennista italiana classe ’93 deve provare a ritornare almeno in top150 (il suo best ranking è 144), un livello che è alla portata e può essere un interessante trampolino. Lo deve fare presto perché gli anni cominciano a essere “tanti”. In crisi è invece Georgia Brescia, altra classe ’96 che sul finire della scorsa stagione sembrava lanciata e in piena corsa: qualche discussione di troppo (ricordate il caso Fed Cup prima dell’incontro con la Spagna?), un cambio di allenatore e un filotto di risultati negativi sembrano averne minato l’entusiasmo. Urge ritrovarsi prima che la classifica si faccia preoccupante: la top200 è ancora vicina ma lo score in questo 2017 (3/9) non lascia buone sensazioni. C’è anche chi dice che Georgia non sia in possesso del tennis necessario per imporsi nel circuito: quale migliore risposta per zittire gli scettici che ritrovare fiducia e risultati?

Aggregata in Fed Cup alla squadra azzurra nella batosta contro il Belgio, Jessica Pieri (classe ’97) cerca il suo posto al sole nel tennis femminile. Leggerina la più grande delle sorelle Pieri: probabilmente il suo futuro a discreti livelli passa anche per un importante allenamento in palestra, per irrobustirsi un po’. Basterà però per farla diventare una bella realtà nel tennis dei prossimi anni?

Una situazione che in generale non fa sorridere, ma c’è un grande errore da non commettere: dobbiamo “dimenticarci” del passato, un passato recente che ci ha regalato sogni di gloria. Si deve ripartire: forse non saranno campionesse ma queste ragazze vanno assolutamente appoggiate.

