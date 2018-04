WTA Stoccarda: Il Main Draw. Simona Halep n.1 del seeding

(1) Halep, Simona vs Bye

Kasatkina, Daria vs Rybarikova, Magdalena

Strycova, Barbora vs (WC) Siegemund, Laura

(WC) Vandeweghe, CoCo vs (7) Stephens, Sloane

(3) Svitolina, Elina vs Bye

Goerges, Julia vs Sevastova, Anastasija

Qualifier vs (WC) Lottner, Antonia

(WC) Sharapova, Maria vs (6) Garcia, Caroline

(5) Pliskova, Karolina vs Bertens, Kiki

Qualifier vs Suárez Navarro, Carla

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (4) Ostapenko, Jelena

(8) Kvitova, Petra vs Kerber, Angelique

Mladenovic, Kristina vs Kontaveit, Anett

Keys, Madison vs Pavlyuchenkova, Anastasia

Bye vs (2) Muguruza, Garbiñe