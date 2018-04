Maria Sharapova si allena con Thomas Hogstedt a Stoccarda

Maria Sharapova riavvolge il nastro e sceglie Thomas Hogstedt.

Dopo la fine del rapporto lavorativo avvenuto ad Indian Wells con Sven Groeneveld, la russa ha prontamente trovato il suo sostituto. I due infatti sono stati visti all’opera alla Porsche Arena di Stoccarda, evento WTA in programma settimana prossima.

Il ritorno di fiamma, dopo gli avvistamenti in Florida, è dunque confermato. Maria Sharapova riparte da Stoccarda con il nuovo “vecchio” coach Hogstedt esattamente a distanza di un anno dal rientro per la squalifica dovuta al doping.