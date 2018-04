ITF Junior Salsomaggiore: le ultime notizie sulle entry list

Sale l’attesa per la trentacinquesima edizione del torneo Internazionale Giovanile di Salsomaggiore Terme. La manifestazione, che prenderà il via sabato 28 aprile (data d’inizio delle qualificazioni) e terminerà domenica 6 maggio (giorno delle finali di singolare), si disputerà sui campi in terra battuta del Tennis Club Salsomaggiore ed è considerata dagli addetti ai lavori una delle migliori sul panorama nazionale.

Essendo un torneo di Grado 2, saranno diversi i Top-100 al via: tutti andranno a caccia di punti importanti in vista del Roland Garros, la cui entry list verrà pubblicata dall’ITF proprio al termine della kermesse salsese.

Come ogni anno sarà folta la pattuglia di tennisti italiani. In particolare, dovrebbero essere circa quaranta i maschi al via, mentre il numero è ridotto per le ragazze che comunque proveranno a distinguersi fra qualificazioni e main draw. Si segnalano i ritiri, arrivati nelle ultime ore, da parte dell’infortunata Lisa Piccinetti, finalista a Salsomaggiore nella passata edizione, e di Melania Delai, che ha deciso di non prendere parte al torneo.

TORNEO MASCHILE – ITALIANI AL VIA (PROVVISORIO)

MD (9): Lorenzo Musetti, Davide Tortora, Giulio Zeppieri, Matteo Arnaldi, Emiliano Maggioli, Giacomo Dambrosi, Federico Arnaboldi, Michele Vianello, Riccardo Di Nocera

Q (24): Fabrizio Andaloro, Lorenzo Rottoli, Gian Marco Ortenzi, Filippo Moroni, Gianmarco Ferrari, Marco Furlanetto, Flavio Cobolli, Gabriele Bosio, Giuseppe La Vela, Luca Nardi, Leonardo Malgaroli, Riccardo Perin, Simone Cacciapuoti, Andrea Cugini, Mattia Bellucci, Samuel Vincent Ruggeri, Lorenzo Lorusso, Matteo Lugari, Fausto Tabacco, Alessio De Bernardis, Marcello Serafini, Francesco Passaro, Giorgio Tabacco, Riccardo Tavilla

TORNEO FEMMINILE – ITALIANE AL VIA (PROVVISORIO)

MD (5): Giulia Peoni, Federica Sacco, Costanza Traversi, Isabella Tcherkes Zade, Lisa Pigato

Q (13): Federica Rossi, Martina Biagianti, Alice Amendola, Matilde Mariani, Enola Chiesa, Cristina Elena Tiglea, Matilde Paoletti, Aurora Zantedeschi, Giulia Tedesco, Linda Alessi, Arianna Zucchini, Carola Cavelli, Barbara Dessolis

