Challenger Barletta: Finale tra Bolelli e Trungelliti (Video)

Pubblico numeroso, tanto spettacolo e grande tennis al Challenger Atp di Barletta. E’ l’argentino Marco Trungelliti il primo finalista della diciannovesima edizione del torneo internazionale in corso di svolgimento al circolo tennis “Hugo Simmen”. Il sudamericano ha superato in due set lo spagnolo Jaume Munar. Primo parziale molto combattuto e abbastanza discusso, con i due contendenti che mantengono la battuta fino al 76 per Trungelliti, che si aggiudica il tie break per 73, con l’ultimo punto contestato da Munar, ammonito per l’occasione. Nel secondo set, lo spagnolo crolla sul piano mentale e l’argentino prende subito il largo fino alla vittoria per 61. A sfidare l’argentino nella finalissima sarà il vincente dell’altra semifinale tra gli italiani Gian Marco Moroni e Simone Bolelli. L’ultimo atto del torneo è in programma domani mattina sul campo centrale, con inizio alle 10.30 (ingresso gratuito).

La penultima giornata del torneo internazionale si è aperta con la finale di doppio. A trionfare è la coppia composta dall’ucraino Denys Molchanov e dal ceco Igor Zelenay, che ha la meglio su tandem sudamericano composto dall’argentino Maximo Gonzalez e dall’uruguaiano Ariel Behar. Il punteggio non lascia scampo ad equivoci e conferma la netta superiorità dei vincitori in due set: 61, 62.

Più di duemila spettatori hanno assistito al derby italiano proposto nella seconda semifinale del Challenger Atp di Barletta. L’esperienza di Simone Bolelli prevale sulla gioventù di Gian Marco Moroni. Due set bastano al 32enne bolognese per superare il 20enne romano sulla terra rossa del campo centrale del circolo “Hugo Simmen. Primo parziale più combattuto, con Moroni capace di tenere il passo del suo avversario fino al 64 che regala il vantaggio iniziale a Bolelli. Nel secondo set, Moroni cede e il numero 163 del ranking Atp riesce ad imporsi con più facilità fino al 62 conclusivo.

Bolelli sfiderà in finale (domani mattina alle 10.30 con ingresso gratuito) l’argentino Marco Trungelliti, che ha superato nella semifinale lo spagnolo Jaume Munar. Il bolognese proverà a sfatare il tabù del torneo di Barletta, che dopo diciannove edizioni non è mai stato vinto da un italiano.

Challenger Barletta CH | Terra | e43.000 – Semifinali

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Ariel Behar / Maximo Gonzalez vs [3] Denys Molchanov / Igor Zelenay



CH Barletta Ariel Behar / Maximo Gonzalez [1] Ariel Behar / Maximo Gonzalez [1] 1 2 Denys Molchanov / Igor Zelenay [3] Denys Molchanov / Igor Zelenay [3] 6 6 Vincitori: MOLCHANOV / ZELENAY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Behar / Gonzalez 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Behar / Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 D. Molchanov / Zelenay 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Behar / Gonzalez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Molchanov / Zelenay 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Behar / Gonzalez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Behar / Gonzalez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 1-6 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Behar / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 A. Behar / Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 0-1 → 0-2 A. Behar / Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

CH Barletta Jaume Munar Jaume Munar 6 1 Marco Trungelliti Marco Trungelliti 7 6 Vincitore: M. TRUNGELLITI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-5 → 1-6 M. Trungelliti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 M. Trungelliti 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Trungelliti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Munar 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 J. Munar 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 J. Munar 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Gian Marco Moroni vs Simone Bolelli (non prima ore: 15:00)