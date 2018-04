WTA Lugano: I risultati del Day 6. In campo Camila Giorgi

WTA Lugano International | Terra | $250.000 – Quarti di Finale e Semifinali

CENTRE COURT – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Mona Barthel vs [2] Elise Mertens



WTA Lugano Mona Barthel Mona Barthel 0 3 Elise Mertens [2] • Elise Mertens [2] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Mertens 3-4 M. Barthel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Barthel 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 3-1 → 3-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 E. Mertens 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Barthel 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Tamara Korpatsch vs [WC] Stefanie Voegele



Il match deve ancora iniziare

3. Kirsten Flipkens OR [Q] Vera Lapko vs Mona Barthel OR [2] Elise Mertens (non prima ore: 15:00)

4. [Q] Tamara Korpatsch OR [WC] Stefanie Voegele vs Camila Giorgi OR Aryna Sabalenka

COURT 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Kirsten Flipkens vs [Q] Vera Lapko



WTA Lugano Kirsten Flipkens Kirsten Flipkens 0 3 Vera Lapko • Vera Lapko 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Lapko 3-2 K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 V. Lapko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 V. Lapko 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Flipkens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. Camila Giorgi vs Aryna Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

3. [1/G] Kirsten Flipkens / Elise Mertens vs Kristyna Pliskova / Galina Voskoboeva



Il match deve ancora iniziare

4. Vera Lapko / Aryna Sabalenka vs [2/G] Alicja Rosolska / Abigail Spears



Il match deve ancora iniziare