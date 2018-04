Challenger Barletta: I risultati del Day 2. Successi per Sonego, Moroni e Giannessi. Fuori Travaglia e Cecchinato (Video)

Avanza la pattuglia azzurra al Challenger Atp di Barletta, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del circolo tennis “Hugo Simmen”. Il primo turno ha riservato sorrisi agli italiani, con la principale sorpresa legata al successo del giovane Gian Marco Moroni. La wild card dell’ultima ora ha infatti superato in due set (61, 64) il portoghese Pedro Sousa, testa di serie numero 4 del tabellone principale. Bene anche Lorenzo Sonego che si è sbarazzato del portoghese Joao Domingues in due set (62, 64) senza mai andare in difficoltà. Vittoria in scioltezza anche per Alessandro Giannessi che ha piegato con due parziali netti (62, 61) l’ungherese Zsombor Piros. Si è inceppato in partenza, il cammino di Stefano Travaglia (tds n.3) che si fa superare con un doppio 64 dall’argentino Marco Trungelliti proveniente dalle qualificazioni.

Le partite della mattinata si sono concluse con un’altra testa di serie subito eliminata. Si tratta di Marcel Granollers (tds n.7) che, nel derby spagnolo con Nicola Kuhn, ha dovuto abbandonare il match per un problema alla caviglia, quando era sotto per 65 nel primo set. Infine, il croato Viktor Galovic ha avuto la meglio sull’egiziano Mohamed Safwat al termine di una sfida combattuta e chiusa in tre set (46, 63, 62).

Challenger Barletta CH | Terra | e43.000 – 1° Turno

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

