Coppa Davis: Italia-Francia 1-2. I francesi si aggiudicano il doppio in tre comodi set

Una brutta Italia cede troppo facilmente alla seppur forte coppia transalpina formata da Herbert-Mahut, nella sfida valevole i quarti di finale di Coppa Davis, in corso di svolgimento a Genova, Valletta Cambiaso (terra). Gli azzurri Bolelli-Fognini sono stati sconfitta senza repliche con il punteggio finale di 6-4 6-3 6-1 dopo 1 ora e 48 minuti di gioco. Dopo il primo set perso la coppia azzurra non è più riuscita a stare dietro la coppia transalpina.

Francia conduce 2-1 sull’Italia. Domani i singolari, per gli azzurri urge vincerli entrambi per poter accedere alle semifinali.

Primo Set: Doppio tra Italia e Francia caratterizzato da tanto equilibrio, con le due coppie che tenevano i loro turni di battuta senza alcuna difficoltà e concedere palle break. La svolta, però, arrivava nel decimo parziale quando l’Italia sotto 4-5 e al servizio Bolelli, l’azzurro commetteva due doppi falli consecutivi che portavano i francesi a set point. Alla seconda occasione Herbert, con uno sventaglio di dritto, permetteva alla Francia di portare a casa la prima partita per 6-4.

Secondo Set: L’Italia subiva il contraccolpo psicologico del set perso e nel secondo gioco gli azzurri, con Fognini alla battuta perdevano a 0 la battuta, così la Francia conduceva per 2-0 e servizio. Nel quarto gioco la coppia azzurra dopo aver annullato due palle break, con Bolelli alla battuta, cedeva ancora una volta il servizio, così la Francia allungava sul 4-0 e servizio. L’Italia recuperava immediatamente uno dei due break di svantaggio riportandosi sotto sull’1-4. La coppia italiana perdeva per la terza volta nel set la battuta e i francesi andava sul 5-1 a servire per il set. I transalpini perdevano a 30 la battuta e così arrivava l’ennesimo contro break, con il azzurri che accorciavano le distanze sul 2-5. Chiamati a servire per la seconda volta per il set, i francesi conquistavano per 6-3 la seconda partita, dopo una splendida demi volèè di Mahut.

Terzo Set: Dopo una un punto discusso che portava la Francia sul 15-40, i transalpini brekkavano gli azzurri conducendo per 1-0 e servizio. Gli azzurri non tenevano più un turno di battuta e nel terzo game perdevano l’ennesima battuta, così la coppia Herbert-Mahut si issavano sul 3-0 e servizio. L’Italia mollava e non riusciva a reagire, così i francesi sul 5-1 conquistavano il game della vittoria, con un volèè in rete di Fognini, aggiudicandosi per 6-1 la terza partita e il punto del 2-1.

Luigi Calvo