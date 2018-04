ITF Junior “Città di Firenze”: Lorenzo Musetti è in finale

Giornata dedicata alle semifinali al Circolo del Tennis Firenze 1898, che sta ospitando in questi giorni il tradizionale torneo Internazionale Giovanile “Città di Firenze”.

La Pasqua non ferma le giovani promesse che si sono date battaglia negli incontri di semifinale. Ci sarà un italiano a giocarsi il titolo: nel torneo maschile, infatti, Lorenzo Musetti ha raggiunto la finale grazie al successo in tre set sullo svizzero Von Der Schulenburg (6-2 3-6 6-1) e domani se la vedrà con il tedesco, classe 2000, Leopold Zima, capace di raggiungere la seconda finale consecutiva dopo quella persa la scorsa settimana a Vrsar (Croazia) con l’olandese Wassermann.

Tra Musetti e Zima c’è un precedente, tra l’altro piuttosto recente perchè i due ragazzi si sono affrontati proprio a Vrsar qualche giorno fa: a vincere fu il tennista teutonico in tre set.

Leopold Zima è il sesto giocatore tedesco a centrare la finale del torneo di Firenze, il primo dall’edizione 2014 vinta da Jan Choinski.

A contendersi il torneo femminile, invece, saranno le prime due favorite del seeding: da una parte Clara Tauson, la prima danese nella storia del torneo a raggiungere la finale in singolare, e dall’altra la lussemburghese Eleonora Molinaro, già avviata alla carriera da professionista come testimoniano i due tornei ITF da $15,000 vinti in stagione ad Antalya e Gonesse.

TORNEO MASCHILE – RISULTATI SEMIFINALI

Musetti (1,ITA) b. H. Von Der Schulenburg (4,SUI) 6-2 3-6 6-1

Zima (GER) b. Glinka (7,EST) 6-3 6-0

TORNEO FEMMINILE – RISULTATI SEMIFINALI

Tauson (1,DEN) b. Falkner (SLO) 6-4 2-6 6-2

Molinaro (2,LUX) b. Frayman (4,RUS) 6-4 4-6 6-4