Lorenzo Giustino vince a Santa Margherita di Pula

Lorenzo Giustino ha vinto il torneo Futures da $25,000 di Santa Margherita di Pula.

Il tennista italiano, classe 1991, ha superato in finale l’uruguaiano Martin Cuevas, quarto favorito del seeding, col punteggio di 7-5 7-5: per lui si tratta dell’ottavo titolo in carriera, il settimo sulla terra battuta e il terzo in Italia.

Giustino, alla seconda finale stagionale dopo quella persa a Manacor contro Munoz-De La Nava nel mese di gennaio, è riuscito a spuntarla su un avversario che lo scorso anno ha “dettato legge” in Argentina e Turchia.

Attualmente al n.308 del ranking mondiale (a tre posizioni dal best ranking), Martin Cuevas, fratello minore del più famoso Pablo, ha perso la seconda finale nel giro di tre settimane in quel di Pula: a metà marzo, l’uruguaiano era riuscito ad arrivare all’ultimo atto salvo poi perdere con il boliviano Hugo Dellien.

Il tennista italiano, che ora si sposterà ad Alicante (Spagna) per un torneo Challenger nel quale affronterà Carlos Taberner al primo turno, non migliora ulteriormente la sua classifica. Resterà attorno al 240° posto del ranking mondiale nonostante il successo odierno in Sardegna.

Lorenzo Carini