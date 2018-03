Juan Martin Del Potro: “Diventare il numero 1 non è il mio obiettivo principale”

Juan Martin Del Potro è l’uomo del momento. L’argentino ha messo a segno la 14a vittoria consecutiva martedì e si è assicurata la presenza nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Miami, dopo aver battuto il serbo Filip Krajinovic.

In conferenza stampa, il numero sei del mondo è stato molto soddisfatto del suo livello attuale. “Essere nei quarti di finale di un Masters 1000 sembra naturale per tutto quello che ho fatto, ma non lo è per me. So cosa mi costa per il mio fisico, c’è qualcosa di nuovo ogni giorno che accade, ma non posso lamentarmi. Se fossi a casa da 15 giorni fa non avrei alcun dolore, ma preferisco essere qui”, ha detto la Torre Tandil.

Del Potro ha anche colto l’occasione per chiarire le sue priorità: “Diventare il numero 1 non è il mio obiettivo principale, non è il mio obiettivo principale dell’anno, ma se posso migliorare sarà sempre una cosa piacevole. Mi sento molto felice con la mia classifica attuale, se migliorerà, andrà ancora bene. Se non migliorerà, sarò lo stesso felice. “