ITF Junior “Città di Firenze”: concluse le qualificazioni

Si sono concluse in serata le qualificazioni del torneo Internazionale Giovanile “Città di Firenze”: la manifestazione, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Circolo Tennis Firenze 1898, è giunta alla quarantatreesima edizione e si concluderà, come da tradizione, lunedì 2 aprile.

Brillano gli azzurri nel torneo maschile, con quattro nostri giocatori che sono riusciti a superare gli ostacoli rappresentati dal tabellone cadetto.

In evidenza il classe 2003 Luca Nardi, che in mattinata ha superato il croato Devald per 6-4 7-5 e nel pomeriggio ha sorpreso il connazionale Giuseppe La Vela, al quale ha lasciato appena cinque giochi (6-3 6-2 il punteggio finale), e il diciassettenne Francesco Passaro, n.985 del ranking ITF. Quest’ultimo si è reso protagonista di due belle vittorie ai danni di Ferrari e Hellum Lilleengen.

Accedono al main draw anche Flavio Cobolli e Gian Marco Ortenzi.

Meno sorprese tra le ragazze, dove a qualificarsi sono state le prime tre favorite del seeding e la sorprendente Aurora Zantedeschi, brava a sconfiggere la più quotata australiana Smith con il rocambolesco punteggio di 6-0 6-7(2) 6-0.

In particolare, le attese erano riposte sulla prima testa di serie, la serba Elena Gemovic che, dopo aver vinto due belle partite contro Diletta Cherubini e Barbara Dessolis, si è concessa ai nostri microfoni: “Sono stata in campo per oltre cinque ore, sono davvero esausta… Allo stesso tempo, mi sento felice di aver vinto due belle partite e di essere nel tabellone principale del torneo di Firenze. Un saluto a tutti gli amici di LiveTennis, a presto!”.

TORNEO MASCHILE – 2T QUALIFICAZIONI:

Riedi (SUI) b. Puskar (1,SVK) 2-6 6-2 6-2

Cobolli (6,ITA) b. Stepanic (CRO) 6-1 3-6 6-3

Passaro (ITA) b. Ferrari (2,ITA) 6-3 1-6 6-3

Hellum Lilleengen (5,NOR) b. Peruffo (ITA) 6-4 6-3

Nardi (ITA) b. Devald (CRO) 6-4 7-5

La Vela (7,ITA) b. Kym (SUI) 7-6(1) 7-5

Ortenzi (4,ITA) b. Krolo (GER) 3-6 6-3 6-0

Moroni (ITA) b. Emesz (AUT) 6-2 6-2

TURNO DECISIVO QUALIFICAZIONI:

Flavio Cobolli (6,ITA) b. Leandro Riedi (SUI) 6-2 Rit.

Francesco Passaro (ITA) b. Lukas Hellum Lilleengen (5,NOR) 6-2 6-2

Luca Nardi (ITA) b. Giuseppe La Vela (7,ITA) 6-3 6-2

Gian Marco Ortenzi (4,ITA) b. Filippo Moroni (ITA) 6-4 6-1

__________________

TORNEO FEMMINILE – 2T QUALIFICAZIONI:

Gemovic (1,SRB) b. Cherubini (ITA) 6-7(3) 6-4 6-4

Dessolis (ITA) b. Ruggeri (ITA) 6-3 4-6 6-4

Glavas (2,SLO) b. Gaggini (ITA) 6-1 6-4

Zund (LIE) b. Colombo (ITA) 6-0 7-5

Cvetkovic (3,SLO) b. Tagliente (ITA) 6-1 6-1

Skorokhodova (5,UKR) b. De Ponti (ITA) 6-1 6-2

Smith (4,AUS) b. Raggi (ITA) 6-1 6-1

Zantedeschi (8,ITA) b. Zingale (ITA) 6-2 6-0

TURNO DECISIVO QUALIFICAZIONI:

Elena Gemovic (1,SRB) b. Barbara Dessolis (ITA) 6-3 6-4

Sheila Glavas (2,SLO) b. Sylvie Zund (LIE) 3-6 6-2 6-1

Tina Cvetkovic (3,SLO) b. Ielyzaveta Skorokhodova (5,UKR) 3-6 6-3 6-3

Aurora Zantedeschi (8,ITA) b. Tina Nadine Smith (4,AUS) 6-0 6-7(2) 6-0

Lorenzo Carini