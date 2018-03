Masters 1000 Indian Wells, Thomas Fabbiano si arrende a Jack Sock (Video)

Si arresta anche la corsa di Thomas Fabbiano ad Indian Wells, ultimo superstite del tennis azzurro rimasto in gara dopo la disfatta di ieri. Il pugliese esce di scena al secondo turno per mano di Jack Sock col punteggio finale di 6-2 7-5 in un’ora e 22 minuti di gioco. L’azzurro, autore di un’ottima prova contro Bradley Klahn all’esordio nel suo primo successo in un Masters 1000 in carriera, non è riuscito ad amministrare un break di vantaggio nella seconda frazione dopo un primo set ben gestito da tennista di Lincoln che è stato abile a riprendersi in tempo da un avvio singhiozzante. Nonostante lo statunitense non si sia contraddistinto quest’oggi per regolarità, specialmente col suo rinomato dritto, Fabbiano non è riuscito dal par suo a capitalizzare al meglio l’occasione di poter chiudere col servizio il set rimandando il verdetto al terzo parziale. A Jack Sock vanno dati pieni meriti per aver limitato gli errori nei momenti cruciali e aver innalzato la soglia dell’attenzione quando contava, mentre a Thomas c’è ben poco da rimproverare, se non magari non essersela giocata fino in fondo in un auspicabile terzo set. La differenza di classifica e di tennis tra i due si è manifestata nelle fasi chiave dell’incontro. Fabbiano, come già dimostrato in stagione contro Filip Krajinovic nel primo set a Dubai e opposto a Alexander Zverev in quel di Melbourne nelle due frazioni conclusive, riesce a giocare per larghi tratti alla pari con giocatori di alto rango non riuscendo però a mantenere il livello sufficientemente alto per un lungo periodo di tempo. Il lavoro svolto dal team di Foligno, con Gorietti e Torresi sugli scudi, sta dando i frutti sperati in termini di tecnica, tattica e preparazione fisica. La scelta della programmazione dell’azzurro in vista delle cambiali in scadenza nei prossimi mesi ci dirà molto sulle reali intenzioni di Thomas. Alternare tornei ATP coi Challenger o dedicarsi esclusivamente ad eventi del circuito maggiore?

PRIMO SET

Thomas Fabbiano apre le danze alla battuta e parte con la testa avanti nell’incontro grazie a tre errori commessi con il dritto da Jack Sock. Lo statunitense dimostra sin dai primi scampoli di match di essere particolarmente in vena col servizio e risponde presente pareggiando immediatamente i conti. Nonostante ciò, il numero 10 del mondo fatica a carburare da fondo e continua a collezionare una serie esorbitante di gratuiti. Entrambi tengono il servizio senza particolari grattacapi, in particolar modo l’americano, che in soli 46 secondi lo riaggancia e rimane a ruota. Nel quinto game affiorano le prime palle break della partita. Il numero 8 del seeding, infatti, è abile ad innalzare il livello qualitativo e, complice un passante stretto di rovescio incredibile e un dritto maggiormente incisivo rispetto ai primi giochi, riesce a strappare il servizio all’azzurro alla prima chance utile. Chiamato a servire per consolidare il break di vantaggio, Jack Sock non si lascia turbare più di tanto da quattro regali concessi con il dritto nel game e sale 4-2 pur dovendo neutralizzare una palla del controbreak. Dopo aver rintuzzato il tentativo di rimonta dell’azzurro, il tennista di Lincoln acquisisce fiducia e opera il doppio break approfittando di un errore col dritto a sventaglio di Thomas e servendosi di una trama offensiva ora più ordinata ed efficace. Jack Sock inanella il quinto game di fila e si aggiudica il primo set 6-2 in 28 minuti di gioco.

SECONDO SET

Anche in questa frazione Fabbiano serve per primo e conquista il game inaugurale. Jack Sock, invece, si prende una bella pausa, accusa un passaggio a vuoto e gioca un game in battuta disastroso specialmente col dritto, sempre più ballerino. Il pugliese ringrazia, ottiene il primo break dell’incontro senza sforzi ed è anche lesto a leggere il momento legittimando e incrementando il vantaggio sul 3-0. Lo statunitense ha bisogno di uno scossone ma non riesce a dare continuità al suo tennis. Malgrado ciò, la testa di serie numero 8 di Indian Wells si sblocca nel risultato e accorcia le distanze seppur non convincendo affatto e aggrappandosi per quanto possibile al servizio. L’americano è pigro e poco propenso agli scambi prolungati mentre l’azzurro è disposto a dare anche l’anima in campo. Nel gioco a seguire Thomas lotta strenuamente, annulla tre palle break totali e si issa con autorità sul 4-1 saldamente al comando del parziale. Sock rimane in scia sebbene appaia totalmente sconclusionato nel macinare gioco e si affidi a colpi estemporanei privi di una vera e propria strategia ben definita. L’azzurro, numero 77 del ranking, al contrario non fa una piega limitando gli errori da fondo e cercando di disinnescare la potenza del dritto di Sock, fondamentale quest’oggi meno redditizio rispetto ai suoi abituali standard. Lo statunitense si assicura il proprio turno di battuta, rimane a galla grazie al servizio e ai colpi di inizio gioco e resta alla finestra. In questo parziale, con Fabbiano al timone sul 5-3, Sock sta portando la media di ben due gratuiti a game. Nel momento della verità nel secondo set, Fabbiano si disunisce e commette qualche errore non forzato di troppo. Il tennista di Lincoln, all’opposto, gli mette pressione col dritto e lo costringe ad arretrare repentinamente il raggio d’azione. Fabbiano, dal canto suo, appare inerme tanto da incassare il break per merito di un fantastico vincente col dritto lungolinea messo a segno dal suo dirimpettaio odierno. A questo punto il treno sembra oramai passato. Jack Sock ricuce lo strappo sul 5-5 con agio e insidia il suo rivale anche nell’undicesimo game. Il pugliese, letteralmente sfiduciato, offre una pericolosissima palla break al tennista a stelle e strisce: Fabbiano, evidentemente sotto pressione, commette a questo punto un sanguinoso doppio fallo consentendo al numero 10 del mondo di poter chiudere i conti dopo il cambio campo. Jack Sock, sull’onda dell’entusiasmo, archivia la pratica con la collaudata combinazione servizio e dritto e pone il punto esclamativo al match chiudendo in un’ora e 22 minuti di gioco col punteggio finale di 6-2 7-5.

Luca Fiorino