WTA Indian Wells: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al via. Camila Giorgi non ci sarà.

WTA Indian Wells Premier M. | Cemento | $8.648.508 – Parte Alta

(1) Halep, Simona vs Bye

Qualifier vs Pliskova, Kristyna

Rogers, Shelby vs (WC) Dolehide, Caroline

Bye vs (30) Cibulkova, Dominika

(22) Mertens, Elise vs Bye

Wang, Qiang vs Bacsinszky, Timea

Stosur, Samantha vs Davis, Lauren

Bye vs (14) Mladenovic, Kristina

(11) Konta, Johanna vs Bye

Vondrousova, Marketa vs Qualifier

Sabalenka, Aryna vs Lepchenko, Varvara

Bye vs (19) Kuznetsova, Svetlana

(25) Strycova, Barbora vs Bye

Martic, Petra vs Maria, Tatjana

Bencic, Belinda vs Babos, Timea

Bye vs (6) Ostapenko, Jelena

(3) Muguruza, Garbiñe vs Bye

(WC) Bouchard, Eugenie vs Qualifier

Osaka, Naomi vs Sharapova, Maria

Bye vs (31) Radwanska, Agnieszka

(17) Vandeweghe, CoCo vs Bye

Qualifier vs Kanepi, Kaia

Vekic, Donna vs Sakkari, Maria

Bye vs (16) Barty, Ashleigh

(9) Kvitova, Petra vs Bye

Putintseva, Yulia vs Van Uytvanck, Alison

(WC) Anisimova, Amanda vs Parmentier, Pauline

Bye vs (23) Pavlyuchenkova, Anastasia

(32) Zhang, Shuai vs Bye

Qualifier vs (WC) Liu, Claire

Krunic, Aleksandra vs Begu, Irina-Camelia

Bye vs (5) Pliskova, Karolina

WTA Indian Wells Premier M. | Cemento | $8.648.508 – Parte Bassa

(8) Williams, Venus vs Bye

Qualifier vs Cirstea, Sorana

Williams, Serena vs Diyas, Zarina

Bye vs (29) Bertens, Kiki

(21) Sevastova, Anastasija vs Bye

Puig, Monica vs Haddad Maia, Beatriz

Qualifier vs Vikhlyantseva, Natalia

Bye vs (12) Goerges, Julia

(15) Keys, Madison vs Bye

(WC) Collins, Danielle vs Qualifier

(WC) Zhuk, Sofya vs Cornet, Alizé

Bye vs (18) Rybarikova, Magdalena

(27) Suárez Navarro, Carla vs Bye

Witthoeft, Carina vs Qualifier

Cepede Royg, Veronica vs Barthel, Mona

Bye vs (4) Svitolina, Elina

(7) Garcia, Caroline vs Bye

Brady, Jennifer vs Buzarnescu, Mihaela

Qualifier vs (WC) Day, Kayla

Bye vs (26) Gavrilova, Daria

(24) Vesnina, Elena vs Bye

Qualifier vs Bellis, Catherine

Makarova, Ekaterina vs Flipkens, Kirsten

Bye vs (10) Kerber, Angelique

(13) Stephens, Sloane vs Bye

(WC) Azarenka, Victoria vs Watson, Heather

Mchale, Christina vs Siniakova, Katerina

Bye vs (20) Kasatkina, Daria

(28) Kontaveit, Anett vs Bye

Sasnovich, Aliaksandra vs Linette, Magda

Qualifier vs Tsurenko, Lesia

Bye vs (2) Wozniacki, Caroline