Atp Rio de Janeiro, Fabio Fognini cede in semifinale a Fernando Verdasco (Video)

Nella seconda semifinale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro, Fernando Verdasco si impone su uno spento Fabio Fognini col punteggio di 6-1 7-5 in appena un’ora e 15 minuti di gioco. L’azzurro, arrivato all’appuntamento totalmente a corto di energie, paga a caro prezzo le maratone dei giorni precedenti che l’avevano impegnato sui campi del torneo brasiliano per ben 7 ore e 41 minuti di gioco. Un film già visto a Morioka – in occasione della Coppa Davis – ma con un finale sostanzialmente diverso: questo Fernando Verdasco, a differenza di Yuichi Sugita, senza benzina in corpo non si batte mai. In una serata negativa c’è spazio per una nota più che positiva: in virtù di questo risultato, Fabio Fognini da lunedì prossimo rientrerà in top 20 a distanza di circa 3 anni. Fernando Verdasco, invece, supera la prove del nove e approda in finale dove affronterà domani l’argentino Diego Schwartzman con i favori del pronostico.

PRIMO SET

Fabio Fognini apre le danze al servizio partendo in maniera contratta e decisamente fallosa. Ceduto il servizio nel game inaugurale a seguito di qualche gratuito di troppo e una risposta di rovescio fulminante dello spagnolo, l’azzurro fatica a trovare le misure del campo, reattività con le gambe e il giusto feeling sulla palla tanto da cambiare immediatamente l’attrezzo. Verdasco, dal canto suo, si porta avanti nel punteggio senza strafare ma limitandosi semplicemente a scambiare con discreta intensità. L’iberico consolida il break di vantaggio e strappa nuovamente il servizio al ligure issandosi sul 3-0. Dal nulla giunge un piccolo passaggio a vuoto di Verdasco con Fognini che si riprende uno dei due break di svantaggio. Nel momento in cui il numero uno d’Italia è chiamato a ridurre le distanze per tentare di rimanere in scia e coltivare ancora speranze di rimonta nel set, Verdasco pesca un’altra impressionante risposta vincente e, complice un Fognini ancora troppo scarico e indolente, si riporta avanti di ben tre lunghezze di vantaggio con un doppio break a sua disposizione da custodire. Il gioco vive di fasi spezzettate, tanti errori e poco spettacolo specialmente a causa dell’azzurro. Lo spagnolo invece comanda le operazioni col dritto dal centro del campo obbligando Fognini ad arretrare il proprio raggio d’azione e a difendersi senza costrutto. Nonostante ciò, il numero 8 del seeding di Rio sembra poter regalare qualcosina specialmente col servizio salvo poi mette a tacere ogni tentativo di ribalta dell’azzurro con due badilate di dritto. Ipotecato oramai il set, Fernando Verdasco non ha comunque pietà e mette le mani sul parziale in soli 22 minuti di gioco con un sonoro 6-1. Al termine del set, Fabio viene beccato incessantemente dai fischi del pubblico: la smorzata giocata con assoluta insufficienza sul set point fotografa perfettamente l’andazzo di un primo set letteralmente non giocato. L’azzurro si va a sedere e si fa applicare una vistosa fasciatura sotto al ginocchio sinistro.

SECONDO SET

L’iberico parte con la testa avanti anche nel secondo set non prima di essersi complicato da solo la vita alla battuta. Fabio riesce finalmente a sbloccarsi al servizio conquistando il primo turno di servizio nel match. Si procede dunque on serve, con Verdasco che pare adagiarsi e iniziare a sbagliare qualcosa di più e con Fabio un pizzico più continuo e meno falloso a dispetto degli standard del primo set. L’azzurro si procura tre palle break di fila nel quinto game ma si gioca le sue carte nel peggior modo possibile: in almeno due chance Fabio avrebbe potuto e dovuto metterci maggior mordente e concentrazione. Subiti cinque punti consecutivi e costretto ad inseguire ancora Verdasco nel punteggio, l’azzurro reagisce nel turno di servizio successivo riuscendo ad essere finalmente propositivo con una sortita in avanti ma anche incisivo con un dritto incrociato a chiudere. Adesso Fabio riesce a tener botta e prova a tener testa all’iberico. Malgrado ciò, la traiettoria alta della palla di Fognini continua a non far male al madrileno che col dritto è bravo sia a dirigere le operazioni che a mira con discreta insistenza verso il rovescio dell’azzurro con la sua palla ricca di rotazione. Nessun patema d’animo per lo spagnolo al turno di servizio successivo a cui però risponde presente il ligure che va ad impattare sul 4-4 chiudendo il game attraverso una pregevole smorzata. Lo schema collaudato servizio-dritto continua a regalare gioie allo spagnolo che ora con estremo agio può dunque giocare sciolto e metter pressione all’azzurro. Obbligato a tenere il servizio per restare in vita nel match, Fognini se la cava ai vantaggi ma deve in buona parte ringraziare un Verdasco poco cinico. Da fondo permane il dominio del tennista di Madrid che anche questa sera si conferma particolarmente in vena e in grado di sfornare vincenti di alta scuola pure col rovescio. Fabio gioca lontano dal campo, Verdasco impone il suo ritmo allo scambio e allora l’azzurro si affida alla sua mano fatata per disinnescare le staffilate da fondo della testa di serie numero 8 di Rio de Janeiro. L’azzurro prova ad arrampicarsi al tie-break ma purtroppo è costretto ad arrendersi al primo matchpoint: un dritto steccato in uscita dal servizio e un rovescio lungolinea di poco largo consegnano a Fernando Verdasco la finale dell’ATP 500 di Rio De Janeiro.

ATP Rio de Janeiro Fabio Fognini [5] Fabio Fognini [5] 1 5 Fernando Verdasco [8] Fernando Verdasco [8] 6 7 Vincitore: F. VERDASCO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-4 → 1-5 F. Fognini 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-3 → 1-4 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 F. Fognini 0-15 0-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 F. Verdasco 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

F. Fognini – F. Verdasco

01:15:03

10 Vincenti 8

31 Gratuiti 20

0 Aces 1

2 Double Faults 4

69% 1st Serve % 56%

22/41 (54%) 1st Serve Points Won 22/29 (76%)

7/18 (39%) 2nd Serve Points Won 12/23 (52%)

1/6 (17%) Break Points Saved 3/4 (75%)

10 Service Games Played 9

7/29 (24%) 1st Return Points Won 19/41 (46%)

11/23 (48%) 2nd Return Points Won 11/18 (61%)

1/4 (25%) Break Points Won 5/6 (83%)

9 Return Games Played 10

29/59 (49%) Total Service Points Won 34/52 (65%)

18/52 (35%) Total Return Points Won 30/59 (51%)

47/111 (42%) Total Points Won 64/111 (58%)

21 Ranking 40

30 Age 34

Sanremo, Italy Birthplace Madrid, Spain

Arma di Taggia, Italy Residence Doha, Qatar

5’10” (177 cm) Height 6’1″ (185 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 192 lbs (87 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2004 Turned Pro 2001

7/3 Year to Date Win/Loss 3/4

0 Year to Date Titles 0

5 Career Titles 7

$9,573,450 Career Prize Money $14,614,176

