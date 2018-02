Pierre Paganini parla delle difficoltà di giocare sulla terra rossa per Roger Federer

Ha parlato lo storico preparatore atletico di Roger Federer, Pierre Paganini che ha parlato delle differenze tra terra e cemento e delle difficoltà che ci possono essere.

“Quando giochi sui campi in terra e campi duri ci sono vantaggi e svantaggi. Il vantaggio di giocare sulla terra è il minore disagio creato all’impatto ma lo svantaggio è che, nel scivolare, le articolazioni subiscono una forte vibrazione“.

“Sui campi duri c’è un colpo ed il giocatore si coordina come un ballerino, sulla terra è diverso. Non lo vediamo dall’esterno, ma per controllare lo scivolamento ed i movimenti in generale c’è instabilità nel ginocchio, nel piede e nella caviglia. In alcuni casi può essere negativo per il ginocchio o per l’articolazione in questione“.

Federer aveva dichiarato ieri che prenderà una decisione se giocare alcuni tornei su terra dopo il torneo di Miami.