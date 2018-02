LIVE ATP Marsiglia: I risultati con il Live dettagliato del Day 1. Stefano Travaglia supera le qualificazioni. Stasera in campo Fabbiano

Stefano Travaglia ha conquistato un posto nel main draw del torneo ATP 250 di Marsiglia.

Nel turno decisivo delle qualificazioni il 26enne di Ascoli Piceno, numero 129 Atp e quarta testa di serie delle “quali”, si è imposto per 76(1) 76(7) sul tedesco Yannick Maden, numero 142 del ranking mondiale e settima testa di serie delle “quali”.

Maden nel tiebreak del secondo set ha anche avuto una palla set sul 6 a 5 e battuta a disposizione.

MD

(5) Bautista Agut, Roberto vs Bye

Jaziri, Malek vs Benneteau, Julien

Zverev, Mischa vs (Alt) Kavcic, Blaz

(Q) Bemelmans, Ruben vs (9) Khachanov, Karen

(4) Berdych, Tomas vs Bye

(WC) Gaston, Hugo vs (Q) Travaglia, Stefano

Fabbiano, Thomas vs (WC) Auger-Aliassime, Felix

Kukushkin, Mikhail vs (7) Dzumhur, Damir

(8) Krajinovic, Filip vs Sousa, Joao

Marterer, Maximilian vs Simon, Gilles

Herbert, Pierre-Hugues vs (Q) Gombos, Norbert

Bye vs (3) Pouille, Lucas

(6) Muller, Gilles vs Medvedev, Daniil

Mahut, Nicolas vs Tsitsipas, Stefanos

Djere, Laslo vs (Q) Ivashka, Ilya

Bye vs (2) Wawrinka, Stan

ATP Marseille 250 | Indoor | e645.485 – TDQ Quali – 1° Turno Md.

Court Central – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Ruben Bemelmans vs [8] Calvin Hemery



ATP Marseille Ruben Bemelmans [2] Ruben Bemelmans [2] 6 6 Calvin Hemery [8] Calvin Hemery [8] 4 4 Vincitore: R. BEMELMANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Hemery 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 5-4 R. Bemelmans 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Hemery 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Hemery 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Hemery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 R. Bemelmans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Hemery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Hemery 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 R. Bemelmans 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Hemery 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Kenny De Schepper vs Ilya Ivashka



ATP Marseille Kenny De Schepper Kenny De Schepper 3 4 Ilya Ivashka Ilya Ivashka 6 6 Vincitore: I. IVASHKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 K. De Schepper 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 K. De Schepper 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. De Schepper 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 I. Ivashka 0-15 15-15 40-15 2-1 → 2-2 K. De Schepper 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. De Schepper 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. De Schepper 15-0 30-0 1-4 → 2-4 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-3 → 1-4 K. De Schepper 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 K. De Schepper 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Mikhail Kukushkin vs [7] Damir Dzumhur (non prima ore: 14:30)



ATP Marseille Mikhail Kukushkin • Mikhail Kukushkin 0 7 2 Damir Dzumhur [7] Damir Dzumhur [7] 0 6 4 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Kukushkin 2-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 2-3 → 2-4 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Kukushkin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Malek Jaziri vs Julien Benneteau (non prima ore: 19:00)



5. Thomas Fabbiano vs [WC] Felix Auger-Aliassime



Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Stefano Travaglia vs [7] Yannick Maden



ATP Marseille Stefano Travaglia [4] Stefano Travaglia [4] 7 7 Yannick Maden [7] Yannick Maden [7] 6 6 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* ace 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* ace 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* df 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* ace 6-6 → 7-6 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 Y. Maden 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 S. Travaglia 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* ace 5-1* 6*-1 df ace 6-6 → 7-6 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 5-5 → 6-5 Y. Maden 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Travaglia 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Travaglia 15-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

25 Aces 62 Double Faults 264% 1st Serve % 59%47/56 (84%) 1st Serve Points Won 37/49 (76%)15/32 (47%) 2nd Serve Points Won 20/34 (59%)5/5 (100%) Break Points Saved 4/4 (100%)12 Service Games Played 1212/49 (24%) 1st Return Points Won 9/56 (16%)14/34 (41%) 2nd Return Points Won 17/32 (53%)0/4 (0%) Break Points Won 0/5 (0%)12 Return Games Played 1262/88 (70%) Total Service Points Won 57/83 (69%)26/83 (31%) Total Return Points Won 26/88 (30%)88/171 (51%) Total Points Won 83/171 (49%)

2. [3] Sergiy Stakhovsky vs [5] Norbert Gombos



ATP Marseille Sergiy Stakhovsky [3] Sergiy Stakhovsky [3] 4 2 Norbert Gombos [5] Norbert Gombos [5] 6 6 Vincitore: N. GOMBOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 S. Stakhovsky 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-4 → 2-5 N. Gombos 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Stakhovsky 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 1-2 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 S. Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-5 → 4-5 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 S. Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Stakhovsky 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Jonathan Erlich / Philipp Petzschner vs Jonathan Eysseric / Gilles Simon (non prima ore: 17:00)



4. Jamie Cerretani / Adil Shamasdin vs [WC] David Guez / Quentin Halys



