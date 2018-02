Challenger Kyoto: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana.

Challenger Kyoto | Indoor | $50.000

COURT B – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00)

1. [1] Zhe Li vs [PR] Ryota Kishi

2. [2] Hiroki Moriya vs Naoki Nakagawa

3. [3] Hiroyasu Ehara vs Naru Shirafuji

4. Yuya Kibi vs [6] Shuichi Sekiguchi

5. Masaki Osafune vs [WC] Tomoya Fujiwara

6. Kaito Itsusaki vs [8] Takuto Niki

COURT C – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00)

1. Keisuke Watanuki vs [WC] Kosuke Shibano

2. Makoto Ochi vs [WC] Ko Suzuki

3. Takanyi Garanganga vs Luca Margaroli

4. Luke Saville vs Sho Katayama

5. [4] Cheong-Eui Kim vs [WC] Arata Onozawa

COURT A – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00)

1. [WC] Ryota Tanuma vs Kazuma Kawachi

2. Shinta Fujii vs [7] Kento Takeuchi

3. Kaito Uesugi vs [5] Sasi Kumar Mukund

4. Tung-Lin Wu vs Yuichi Ito

5. Blake Ellis vs [WC] Tamaki Yamao